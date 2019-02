Barbara De Santi e Roberto/ Uomini e donne, è già finita la loro conoscenza?

Ultima puntata dedicata al trono over di Uomini e donne oggi e nuovo ritorno al centro dello studio per Barbara de Santi? In questi giorni la dama è tornata a parlare di Gemma Galgani e del suo modo di fare con gli uomini che la corteggiano ma oggi potrebbe toccare a lei sedere al cospetto del suo cavaliere, ovvero Roberto, per raccontare quello che è successo in questa settimana di conoscenza. Già la settimana scorsa i due avevano parlato di una sintonia e di una simpatia che aveva portato ad una cena in un ristorante “figo” a detta della maestrina e, poi, ad un bacio. Le cose si erano un po’ rovinate quando lei ha chiesto l’esclusiva e lui gliel’ha data confermando anche che per il momento è così ma sicuramente non si preclude niente nella vita e le cose potrebbero cambiare. Lei l’ha subito buttata sul drammatico parlando di una fiaba partita con il piede sbagliato, ma cosa sarà successo adesso?

COSA E’ SUCCESSO IN QUESTA SETTIMANA?

Dopo la discussione in studio, i due sembravano comunque intenzionati a conoscersi e la stessa Barbara de Santi aveva detto sì alla continuazione. Cosa sarà successo dopo la puntata? Sarà questo quello che i fan oggi conosceranno quando i due torneranno al centro dello studio e tra telefonate e nuovi incontri (anche post puntata) questa volta tutto potrebbe essere cambiato. Al momento non ci sono indizi su quello che è successo e se le cose continueranno ad andare a gonfie vele o se, dopo la battuta di Roberto, Barbara De Santi si sarà irrigidita fino a discutere con lui anche al telefono rovinando l’allegra conoscenza. L’appuntamento con la dama e con Uomini e donne è per oggi pomeriggio, il resto sarà tutto da scoprire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA