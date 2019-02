Barbara De Santi vs Valentina Autiero/ Uomini e Donne: “se ho il sedere grosso lo…”

C’è sempre un motivo per litigare nel parterre del trono over di Uomini e Donne e così, anche un momento di divertimento come quello della sfilata si trasforma nell’occasione per discutere. L’ultima parte della puntata odierna della trasmissione di Maria De Filippi è stata dedicata alla sfilata femminile dal titolo “50 sfumature di me”. A sfilare sono state Barbara De Santi, Gemma Galgani, Ida Platano, Pamela e Valentina Autiero. Cinque bellissime donne che hanno scelto di sfilare con l’abito con cui si sentivano più a loro agio. La scelta di Valentina, però, non è affatto piaciuta alla De Santi. La Autiero ha indossato un abito nero, di pizzo, aderente, che metteva in risalto le forme della dama. La scelta, però, ha scatenato la reazione di Barbara che, coinvolta nella discussione da Maria De Filippi, ha detto la sua.

BARBARA DE SANTI CONTRO VALENTINA: “IO I MIEI DIFETTI LI COPRO”

L’abito indossato da Valentina Autiero durante la sfilata di Uomini e Donne è stato criticato da Barbara De Santi. Secondo quest’ultima, infatti, Valentina avrebbe dovuto fare una scelta che non mettesse così in risalto le sue forme. “Anch’io ho i miei difetti, ma quando mi vesto cerco di coprirli. Se ho il sedere grosso non mi vesto così”, dice la De Santi. “Ho un sedere e si vede, magari chi non lo ha lo vorrebbe”, replica Valentina che difende il proprio outfit – “ho scelto un abito rock che mi rappresentasse”, ha aggiunto la dama. Tra le due donne, la discussione va avanti sotto lo sguardo divertito degli altri protagonisti. Alla fine, la Autiero conclude: “io non capisco perchè abbia così poca autostima, in fondo è una bella donna di 50 anni”. Barbara, però, sottolinea: “49, non 50″. Alla fine a vincere la sfilata è proprio la De Santi.

