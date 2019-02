BRIT Awards 2019, anticipazioni/ Stasera su Rai4: nomination e ospiti dello show

Stasera, mercoledì 20 febbraio 2019, a partire dalle 23.30 in onda su Rai 4 verrà trasmessa la nuova edizione dei BRIT Awards, il più rilevante premio musicale del panorama britannico. La cerimonia di assegnazione dei premi è curata dalla British Phonographic Industry, associazione che rappresenta le case discografiche britanniche, e si svolgerà presso la O2 Arena in quel di Londra. Per il secondo anno successivo, lo show verrà presentato dallo showman e attore inglese Jack Whitehall. Su Rai 4 invece, l’evento sarà trasmesso con il commento di Andrea Delogu ed Ema Stokholma mentre l’audio originale sarà disponibile sul secondo canale audio. Ospite d’eccezione del programma, il talentuoso Hugh Jackman, che darà il via alla serata con una performance del tutto dal vivo, tratta dal film The Greatest Showman, la cui soundtrack lo scorso anno ha regnato incontrastata per molte settimane nelle classifiche di vendita del Regno Unito.

BRIT Awards, anticipazioni

Tra i grandi protagonisti dei BRIT Awards, tutti i performer che hanno conquistato il maggior numero di nomination. Ecco perché, si avvicenderanno star come: Anne-Marie, Dua Lipa e Jess Glynne con ben quattro candidature ciascuno. Spazio poi per George Ezra e Jorja Smith con tre nomination e anche Rita Ora. E poi: Little Mix, Demi Lovato, The 1975 e Tom Walker candidati in due categorie. Oltre alle candidature e le nomination, ci saranno anche molti ospiti, ecco a seguire, tutti i nomi delle star della musica che si esibiranno nel corso dei Brit Awards 2019 trasmessi questa sera: The 1975, Calvin Harris, Dua Lipa, Rag’n’Bone Man e Sam Smith, George Ezra, H.E.R. e Jess Glynne, Hugh Jackman, Jorja Smith, Little Mix e Ms Banks, Pink. Ci sono moltissimi artisti, sia gruppi che solisti, ad essere stati premiati ripetutamente durante il corso dei BRIT Awards. Tra questi, il più premiato attualmente risulta essere Robbie Williams con 18 premi vinti. Segue Adele con 9, Annie Lennoz e Take That con 8 e Arctic Monkeys, One Direction, Prince e U2 con 7.

