Gemma Galgani piange in tv/ “Sono stanca”: per lei arriva Giorgio (Uomini e Donne)

Non c’è pace per Gemma Galgani. La dama del trono over di Uomini e donne si è nuovamente lasciata andare alle lacrime. Tutto è nato dalla decisione di Paolo e Sabrina di lasciare la trasmissione per poter vivere la loro storia lontana dalle telecamere. Gianni Sperti, di fronte alla felicità della nuova coppia, ha notato la reazione di Gemma che, a detta dell’opinionista, a differenza di altre occasioni, non solo non si è emozionata, ma non si è neanche complimentata con il cavaliere e la dama. L’attacco di Gianni scatena la reazione di Gemma che, prima si scontra con Sabrina la quale l’ha invitata a restare al suo posto e, poi, stanca di essere continuamente criticata, lascia o studio. “Sono stanca, basta” – dice la dama – “tutto ciò che accade è colpa mia”, aggiunge la dama in lacrime dietro le quinte.

GEMMA GALGANI: ALLA SUA CORTE ARRIVA GIORGIO

In lacrime, triste e delusa, Gemma Galgani viene raggiunta da Tina Cipollari che cerca di buttare tutto sull’ironia con una finta siringa per calmarla. A riportare la tranquillità è Giorgio, un nuovo cavaliere pronto a corteggiara. Il nome del nuovo pretendente, però, scatena la reazione della dama che, per la prima volta, resta in silenzio. Giorgio arriva da Montecarlo e si dice molto interessato alla dama anche se ammette che, forse, il momento non è quello ideale. Gemma, infatti, non riesce a trovare le parole per esprimersi. Maria De Filippi, così, li invita a ballare. La Galgani e Giorgio, così, si concedono un lento dietro le quinte. Prima di decidere se conoscere o meno il suo nuovo pretendente, però, la Galgani decide di aspettare e di calmarsi.

