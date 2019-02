Giorgia Venturini, sarà eliminata?/ In crisi:”Non mi sento bene” (Isola dei Famosi)

La settimana di Giorgia Venturini è stata piuttosto difficile: la naufraga ha infatti più volte manifestato la volontà di voler lasciare l’Isola dei Famosi 2019. A contribuire a questo stato d’animo la recente prova ricompensa, che diversamente da quanto accaduto la scorsa settimana, ha tagliato fuori i tre concorrenti nominati, tra i quali, oltre alla stessa Venturini, anche Luca Vismara e Marco Maddaloni. Immediata la reazione della naufraga, che ha sottolineato la disparità di trattamento; ma nel suo mirino sono finiti anche gli altri concorrenti, rei, a suo dire, di giocare in maniera individuale. “Se vogliamo fare le cose eque, noi che non facciamo la prova ricompensa è giusto che mangiamo qualcosa in più, visto che non mangiamo alla prova ricompensa – ha dichiarato la naufraga su tutte le furie in presenza degli altri nominati – Fate come c*** vi pare, a me non me ne frega proprio più un c*** di niente, regna l’egoismo sull’Isola”.

Giorgia Venturini: “Non ho forze”

“Da nominata non ho potuto partecipare alla prova e questo mi è dispiaciuto, perché magari speravo di distrarmi per cinque minuti e mangiare qualcosa”. Sono queste le parole con le quali Giorgia Venturini ha accusato la produzione di aver adottato due pesi e due misure. Ma il suo malessere, a quanto pare, ha radici ben più profonde, dal momento che la fame comincia a farsi sentire in maniera sempre più insistente. Ma dalla fame al conseguente calo di energie il passo è stato breve e la naufraga, sempre più debilitata da un percorso pieno di ostacoli, ha dichiarato di non essere più la stessa persona che, esattamente un mese fa, ha messo piede sull’Isola. “Non ho forze, devo fare tutti molto rallentato – ha rivelato la concorrente – ci sono in nomination persone che meritano di andare avanti, quindi è giusto che esca io. Voglio fare sempre la cosa più giusta”.

“Ho cercato di fare il meglio”

Giorgia Venturini spera che il verdetto del pubblico possa mettere fine alla sua avventura all’Isola dei Famosi 2019. “Non mi sento bene – ha dichiarato la naufraga in uno degli ultimi confessionali – non mi sento né bene fisicamente né bene psicologicamente, ritengo che sia giunta probabilmente l’ora di lasciare questa isola”. Ma la Venturini ne ha per tutti e di recente ha ribadito il suo punto di vista su quei compagni che se sembrano proprio non accorgersi del suo malessere: “Si arriva a un punto del gioco dove probabilmente si diventa egoisti e nessuno ha voglia di dire ‘Noi abbiamo mangiato, è giusto che magari mangino più gli altri – ha dichiarato la concorrente – sono partita in prima e ho cercato di fare il meglio di quello che potevo, però credo di non avere più niente da dare, credo che sia più giusto che vada casa io per come sono”. Qui il video del suo lungo sfogo.



