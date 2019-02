GUSTAVO RODRIGUEZ/ Video: Brosio prega per lui, Jeremias piange

Gustavo Rodríguez è il padre di Belén, Cecilia e Jeremias. Quest’ultimo, dopo l’esperienza vissuta, come la sorella minore, nella casa del Grande Fratello, è partito alla volta dell’Isola dei Famosi 2019. È proprio dall’Honduras che Jeremias ha rivolto un pensiero al padre, lasciandosi andare a uno sfogo pieno di lacrime con i compagni naufraghi. Il fratellino di Belén ha avuto un crollo psicologico dopo che Paolo Brosio gli ha detto di aver pregato per suo padre, che, in base a quanto detto da Jeremias, starebbe attraversando un periodo difficile. “La famiglia è la forza. È quella la mia forza”, ha detto Jeremias quando Marco gli ha consigliato di non pensarci, perché altrimenti “tu non arrivi a due mesi”. A consolare il piccolo di casa sul tracollo emotivo per il padre Gustavo Rodríguez è corsa Soleil Sorgè, l’ex corteggiatrice (e scelta) di Luca Onestini che si è molto legata a Jeremias da quando entrambi si trovano sull’Isola. “Sinceramente non mi aspettavo di legare così velocemente con una persona. Però comunque stare con qualcuno è sempre bello“, ha detto il naufrago Rodríguez.

Gustavo Rodríguez a dicembre in ospedale perché “fuori di testa”

Gustavo Rodrìguez aveva fatto molto parlare di sé nel dicembre 2018, quando si era diffusa la notizia del suo ricovero in ospedale in evidente stato di alterazione mentale. L’uomo avrebbe cominciato a lanciare oggetti dal balcone della sua casa di Brera e la situazione sarebbe stata così grave da richiedere l’intervento della polizia. La notizia è stata riportata dal Corriere il 18 dicembre scorso e parlerebbe di un Gustavo “fuori di testa” che neppure davanti all’intervento del 112 si sarebbe calmato. L’unica soluzione appariva il ricovero. L’uomo non fu denunciato perché non aveva commesso alcun reato se non aver spaventato passanti e vicini che avrebbero chiamato immediatamente le forze dell’ordine. L’episodio ha fatto preoccupare non poco i figli e, tra questi, Jeremias potrebbe essere quello che si è dimostrato meno capace di tenere per sé i problemi di salute del padre. Lo sfogo sull’Isola, infatti, potrebbe tranquillamente essere uno strascico del periodo “non buono” che la famiglia ha attraversato a fine anno.

Dall’Argentina all’Italia per Belén

Gustavo Rodriguez era un tempo un pastore anglicano. Si è trasferito in Italia dall’Argentina dopo la nascita del piccolo Santiago, figlio di Belén e di Stefano De Martino, per stare accanto alla figlia nei momenti più difficili e dolorosi del divorzio con il ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi. È un musicista, capace di suonare chitarra e violino, tant’è che spesso si lancia in improvvisazioni di spettacoli musicali durante gli shooting fotografici delle figlie Belén e Cecilia. La televisione italiana lo conosce principalmente per le sue apparizioni in dovere trasmissioni televisive, sia in Mediaset che in Rai. È stato, infatti, ospite al Festival di Sanremo e al Maurizio Costanzo Show e, indirettamente, grazie allo sfogo di suo figlio, è finito al centro dell’attenzione dei telespettatori dell’Isola dei Famosi 2019.

