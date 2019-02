Il mistero delle pagine perdute/ Su Italia 1 il film con Nicolas Cage (20 febbraio)

Il mistero delle pagine perdute verrà trasmesso su Italia 1, alle ore 21.30 di questa sera, 20 febbraio 2019. Gli attori protagonisti di questo film sono: Nicolas Cage, Ed Harris, Diane Kruger e Jon Voight. Questa pellicola d’avventura è stata proiettata per la prima volta nelle sale cinematografiche nell’anno 2007. Il regista del Mistero delle pagine perdute è Jon Turteltaub. Le musiche, che si sentono in questo film, sono state realizzate da Trevor Rabin. Quest’ultimo è un celebre compositore e chitarrista sudafricano, noto per aver composto le colonne sonore di altre pellicole. Tra le più famose ricordiamo: Armageddon, Jack Frost, e Il sapore della vittoria-Uniti si vince. In questo lungometraggio, il protagonista principale è interpretato da Nicolas Cage, che è ha vinto il Premio Oscar come miglior attore per il film Via da Las Vegas. Nel mistero delle pagine perdute, il personaggio principale si chiama Benjamin Franklin Gates. Questi è un grande appassionato di Storia ed è il cacciatore di tesori più celebre al mondo.

Clicca qui per il trailer

Il mistero delle pagine perdute, la trama del film

Andiamo a vedere la trama de Il mistero delle pagine perdute. Un giorno, Ben e il padre, che è il professore universitario Patrick Gates, incominciano a leggere il diario segreto di John Wilkes Booth, che è l’assassino del Presidente Abramo Lincoln. Questo manoscritto è stato ritrovato sul corpo di Booth, dopo che l’uomo è stato ucciso. Sfogliano le pagine di questo diario, Benjamin scopre che tra i responsabili della morte di Abramo Lincoln c’è anche un suo antenato di nome Thomas Gates. Dopo questa scoperta, il cacciatore di tesori decide di partire per un lungo viaggio intorno al mondo, con l’obiettivo di scagionare il suo antenato dall’accusa di omicidio del Presidente. Ad accompagnare Ben in questa sua missione, ci sono il padre, la fidanzata Abigail, che è un’archivista di storia americana, ed un suo amico di nome Riley, che è un mago dei computer. Ad un tratto, il cacciatore di tesori trova una serie di indizi importanti, che lo portano a cercare l’antica città d’oro di Cibola. Per trovare questo posto, l’uomo si fa anche supportare dall’aiuto della madre, che è la professoressa di linguistica Emily Appleton, che non parla con il padre di Ben da ben 32 anni. Mentre si sta dirigendo verso Cibola, allora, Gates dovrà superare numerosi ostacoli, i quali saranno causati da Mitch Wilkinson. Costui tenterà di ripulire l’onore della sua famiglia a discapito di quella di Ben. Alla fine, però, il cacciatore di tesori riuscirà a scagionare il suo antenato dall’accusa di omicidio del Presidente Abramo Lincoln.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA