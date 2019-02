Isola dei Famosi 2019/ Eliminati e nomination: Giorgia Venturini torna a casa?

Mercoledì 20 febbraio, in prima serata, canale 5 trasmette la sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2019. Con Alessia Marcuzzi che racconterà le avventure dei naufraghi ci saranno le opinioniste Alba Parietti e Alda D’Eusanio con il commento ironico della Gialappa’s Band. Dall’Honduras, invece, a gestire il gruppo dei naufraghi ci sarà Alvin. Tanti gli argomenti che saranno affrontati nel corso della puntata. Gli ultimi naufraghi sbarcati in Honduras, Soleil Sorge, Jeremias Rodriguez e Ariadna Romero hanno rotto l’equilibrio del gruppo creando malumori tra i naufraghi. Soleil, in particolare, è diventata subito protagonista con il suo atteggiamento da leader e la passione scoppiata con Jeremias. Alessia Marcuzzi, però, si occuperà anche dei nominati della settimana e del presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli.

ISOLA DEI FAMOSI 2019: SOLEIL SORGE VINCITRICE ANNUNCIATA?

Soleil Sorge non ha perso tempo e, in pochi giorni, è diventata la protagonista assoluta dell’Isola dei Famosi 2019. Prima la passione con Jeremias Rodriguez e poi la vittoria nella prova leader contro Aaron Nielsen hanno permesso all’ex fidanzata di Marco Cartasegna di candidarsi come probabile vincitrice del reality. Da leader, inoltre, Soleil ha imposto determinate regole al gruppo scontrandosi con alcuni naufraghi, in primis con Luca Vismara. Sicura di sè e sbarcata in Honduras con l’obiettivo di conquistare la finale, Solei sta tirando fuori tutte le sue armi, compresa quella della gelosia. Di fronte ad una battuta di Jeremias ad Ariadna Romero, infatti, la Sorge non ha nascosto il proprio fastidio. I tre, però, hanno già formato un gruppo, ma tra loro ci sarà davvero fiducia? Nel corso della sesta puntata, Alessia Marcuzzi tenterà di fare luce su quello che potrebbe essere un interessante triangolo che, tuttavia, potrebbe anche trasformarsi in un quadrilatero per l’interesse di Ghezzal per la bella cubana.

MARCO MADDALONI, GIORGIA VENTURINI E LUCA VISMARA: CHI SARA’ ELIMINATO?

Nuova eliminazione all’Isola dei Famosi 2019. I nominati della settimana sono Marco Maddaloni, Giorgia Venturini e Luca Vismara: il pubblico ha votato per tutta la settimana e per uno dei tre naufraghi, l’avventura in Honduras finirà questa sera. Tra i tre, la candidata all’eliminazione è Giorgia che, più volte, ha sottolineato di non stare bene e di voler tornare a casa. “Non sto bene, non ho forze. Infatti faccio tutto in modo molto rallentato. Con me ci sono in nomination persone che invece meritano di andare avanti ed è giusto che esca io” – ha spiegato Giorgia a Jo Squillo. Stanca e debilitata al punto da fare molta fatica anche ad alzarsi, la Venturini in confessionale ha, poi, aggiunto: “Non mi sento bene. Non mi sento né bene fisicamente né bene psicologicamente, quindi temo che sia giunta probabilmente l’ora di lasciare questa Isola”. Il pubblico, dunque, la accontenterà?

IL PRESUNTO TRADIMENTO DELLA MOGLIE DI RICCARDO FOGLI

Tra gli ingredienti della sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2019 c’è anche il presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli. Mentre il cantante, in Honduras, confessa a Stefano Bettarini di sentire fortemente la mancanza della moglie e della figlia, in Italia si parla di alcuni presunti tradimenti da parte della moglie Karin Trentini. La produzione ha così deciso d’informare Riccardo Fogli che, questa sera, sarà raggiunto in Honduras proprio dalla moglie. Quella che potrebbe sembrare una piacevole sorpresa per il naufrago, però, potrebbe trasformarsi in un’amara scoperta. Come reagirà Fogli di fronte a tali rumors? Karin sbarca così sull’Isola per raccontare la sua verità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA