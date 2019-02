Jeremias Rodriguez/ Video: scoppia la passione con Soleil, ma… (Isola dei Famosi)

L’esperienza di Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi 2019 è fortemente legata a quella di Soleil Sorge. I due nuovi naufraghi sono entrati infatti in sintonia immediatamente e pochi giorni fa, a distanza di qualche settimana dal loro arrivo in Honduras, si sono lasciati trasportare dalla passione. A fare da cornice alla loro attrazione, lo scenario offerto dai panorami mozzafiato di Isla Bonita, la spiaggia destinata ai privilegiati che la Sorge ha conquistato dopo aver ottenuto la bandana da leader. Ma questa unione non è ben vista dagli altri concorrenti, che continuano a vedere nei due nuovi arrivati due persone particolarmente sgradevoli. Al loro ritorno da Isla Bonita, infatti, gli unici a manifestare un certo interesse nei confronti della loro avventura da privilegiati sono stati Marina La Rosa, Jo Squillo e Marco Maddaloni, mentre tutti gli altri naufraghi, senza farne mistero, si sono mostrati piuttosto irritati dal loro rientro.

Jeremias Rodriguez “Il rapporto con Soleil Sorge? Non voglio etichette”

Ma cosa pensa realmente Jeremias Rodriguez del rapporto che oggi lo lega a Soleil Sorge? Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2019, il fratello di Belen ha ammesso di aver trovato in Honduras una persone particolarmente piacevole, ma ha precisato di non volere in alcun modo forzare le cose. “Se mi piace? Non si vede? – ha rivelato il naufrago – Io sono uno che, in genere, non si tiene le cose dentro, quindi l’ho fatto vedere subito che mi piaceva”. “Lei – ha poi confessato il secondogenito dei Rodriguez – è molto caliente”, ma ha inoltre sottolineato di non voler affrettare i tempi. “Non mi piace mettere etichette perché sono qui per divertirmi – ha annunciato il naufrago in Palapa – ed è quello che sto facendo. Mi sono trovato con una persona che, da quello che vedevo fuori, mi piaceva e ho avuto modo di parlare, di stare un po’ insieme con lei e sicuramente questa cosa si è ingigantita. Però non mettiamo etichette, mi sto divertendo”.

Argentino tra due fuochi

La settimana di Jeremias Rodriguez è stata piuttosto movimentata: tra notti di passione con Soleil Sorge e avance piccanti alla nuova arrivata Ariadna Romero, i suoi ultimi giorni sull’Isola dei Famosi 2019 sono decisamente destinati a lasciare il segno. Un segno, di certo, non del tutto positivo, dal momento che il rapporto con Soleil è finito al centro delle polemiche a causa di una serie di messaggi che i due si sarebbero scambiati prima di partire; l’approccio alla Romero, invece, ha scatenato gli animi già profondamente provati della nuova arrivata, che dopo aver stretto con lui un’iniziale amicizia, ha deciso di allontanarsi e prendere le distanze. Il fratello minore di Belen si è quindi ritrovato in una posizione piuttosto scomoda, dal momento che, mentre chiedeva perdono ad Ariadna per la proposta troppo spinta, ha scatenato le gelosie di Soleil, determinata a non dividerlo con nessuno. A questo link il filmato delle avance.



