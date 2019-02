JO SQUILLO/ Il suo topless fa “scuola” sull’Isola dei Famosi 2019

Jo Squillo continua la sua avventura a L’Isola dei Famosi 2019. La cantante e conduttrice televisiva, infatti, è una delle naufraghe concorrenti della quattordicesima edizione del reality show condotto con grande successo da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Anche se la sua partecipazione è slittata di una settimana a causa della morte del padre, Jo Squillo ha deciso ugualmente di partecipare al reality per un motivo: “Credo che il lavoro, perché pur sempre di lavoro si tratta, potrebbe aiutarmi a superare un dolore tanto grande”. La cantante di “Siamo donne”, infatti, si è ritrovata a dire addio ad entrambi i genitori nel giro di pochi mesi. Un lutto che l’ha segnata nel profondo e che ha voluto in un certo senso superare proprio mettendosi in gioco nel reality show di Canale 5.

Jo Squillo e il topless da urlo

L’esperienza di Jo Squillo su L’Isola dei Famosi 2019 sta procedendo alla grande. La conduttrice televisiva, peraltro tutor di Detto Fatto, durante la sua permanenza in Honduras si è lasciata andare anche ad un apprezzatissimo topless che è stato accolto positivamente dal pubblico del reality e dei social. Nonostante abbia superato i 50 anni, Jo ha un fisico invidiabilissimo e sull’isola è apparsa in splendida forma. Nonostante gli ascolti di quest’edizione non siano del tutto entusiasmanti, Jo Squillo sta vivendo un’esperienza davvero positiva. Sempre pronta a dire la sua, la conduttrice è parte attiva nel gruppo e sta stringendo legami di amicizia davvero speciali come quello nato con Marina La Rosa con cui c’è stata da subito un grande complicità. “Jo mi piace un sacco. Ci sono quelle persone che incontri improvvisamente nella vita e dici subito: sì” ha detto l’ex gatta morta del primo Grande Fratello sulla Squillo.

Jo Squillo: “L’Isola è è un’esperienza magnifica”

Nonostante le mille difficoltà, i mosquitos, le immancabili litigate con i compagni d’avventura, Jo Squillo sta vivendo un’Isola dei Famosi davvero bellissima. Durante i vari confessionali la conduttrice si è più volte lasciata scappare una serie di dichiarazioni per i genitori, ma anche in merito all’esperienza che sta vivendo. Ecco cosa ha detto in uno degli ultimi confessionali: “Speravo in una esperienza pacifica: è un’esperienza magnifica anche se con degli imprevisti ma mi piace molto. Sto passando un “bel” periodo di addio e di abbandono ad una parte importante della mia vita. Perdere due genitori in un mese è stata un prova molto tosta. Stanotte, ho visto il cielo pieno di stelle cadenti: il cielo ci parla, le stelle ci suggeriscono i nostri percorsi ed è una bella esperienza poter attraverso questo momento di sofferenza con tanto amore”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA