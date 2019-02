Karin Trentini ha tradito Riccardo Fogli?/ Sbarca all’Isola dei Famosi per dire tutto

Sono giorni che, all’insaputa di Riccardo Fogli, in Italia si parla di sua moglie Karin Trentini e del presunto tradimento della donna ai danni del cantante. Lui è infatti all’Isola dei Famosi e non sa che da giorni sua moglie è coinvolta in quello che è già stato denominato “corna-gate”. L’indiscrezione è stata lanciata dal magazine di Fabrizio Corona, The King, secondo cui Karin Trentini avrebbe tradito Riccardo Fogli per ben quattro anni con l’amante Giampaolo Celli, noto stilista di abiti da sposa. E non mancherebbero indizi in merito, quali foto e dediche speciali. Fino ad oggi, Fogli non è stato messo al corrente di tali vicende, ma la cosa cambierà proprio nelle prossime ore. Stando alle ultimissime anticipazioni, nella diretta dell’Isola dei Famosi di questa sera, in Honduras arriverà proprio Karin Trentini.

Karin Trentini in Honduras per la verità sul tradimento

Karin Trentini sbarca in Honduras non come nuova concorrente dell’Isola dei Famosi ma per fare chiarezza in merito al tradimento del quale si parla negli ultimi giorni. Karin, infatti, questa sera confermerà oppure negherà fermamente di aver tradito Riccardo Fogli con Giampaolo Celli e lo farà proprio guardando suo marito negli occhi. Cosa confesserà la donna? Ricordiamo che, secondo il magazine di Corona, la relazione fra Giampaolo Celli e Karin Trentini sarebbe stata bruscamente interrotta a causa della moglie di lui che avrebbe scoperto la relazione segreta dei due. Da qui l’immediato allontanamento di Giampaolo da Karin che, tuttavia, pare non si sia arresa a questo drastico cambiamento.

Karin Trentini e Giampaolo Celli, cos’è accaduto davvero?

Sul magazine, infatti, si legge: “Avrebbero compiuto 4 anni pochi giorni fa ma Giampaolo Celli è stato scoperto dalla moglie e, messo in un bivio dalla stessa, ha deciso di troncare definitivamente con la sua amante fissa, moglie del cantante e oggi isolano Riccardo Fogli. Karin però non ha digerito questo abbandono e ha incominciato a comportarsi come una stalker nei confronti di lui, della moglie e addirittura della sua famiglia”. Dichiarazioni forti, che verranno chiarite, almeno dal suo punto di vista, da Karin Trentini nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi 2019 in onda questa sera, in diretta su Canale 5.



