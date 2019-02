Kaspar Capparoni/ Video, “in vita mia ho conquistato tutto” (Isola dei Famosi)

Kaspar Capparoni ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi 2019 dopo un’agguerritissima nomination. Per lui, però, si sono spalancate le porte dell’ultima spiaggia, dove settimana dopo settimana avrà la possibilità di sfidare i diversi concorrenti e sperare in un ritorno sull’isola principale. Prima di lasciare il resto del cast, ha inoltre potuto però rivedere i suoi adorati figli minori, Alessandro e Daniel, che in maniera del tutto inattesa gli anno fatto recapitare un tenero video-messaggio. “Ne ho quattro di ragazzi stupendi”, ha precisato l’attore ricordando i figli nati da una precedente unione. E se sulle doti da attore e ballerino del piccolo Alessandro ha rivelato: “Lui è molto più bravo, io a dieci anni non facevo quello che fa lui”, sul più piccolo, già appassionato di golf, ha invece ammesso: “Magari giocassi come lui”. Il filmato, giunto dopo una polemica nata sulla manomissione della ruota del riso da parte di un gruppo di naufraghi, ha commosso il concorrente, già profondamente amareggiato dall’aver manipolato il numero di giri della ruota del riso. Qui il filmato.

Kaspar Capparoni “Non dover più parlare è riposante”

“Prima che vedessi il filmato ero molto amareggiato per quello che è successo prima”. Sono queste le parole con le quali Kaspar Capparoni si è scusato per aver contribuito a modificare il numero di giri della ruota che all’Isola dei Famosi 2019 dispensa quotidianamente il riso. “Lo dico per il mio modo di concepire la vita – ha aggiunto poi l’attore visibilmente commosso – Io mi sono sempre conquistato tutto, non ho mai avuto regali, quindi quello che è accaduto in questi giorni non fa parte del mio modo di vedere la vita e mi ha ferito molto”. Capparoni ha poi precisato un ultimo concetto: “Non ne faccio una questione di orgoglio”, ed ha aggiunto: “è solo un modo di come si vive la vita”. Il naufrago, però, ha avuto la possibilità di confrontarsi con se stesso nella recente avventura dell’ultima spiaggia, dove ha recentemente capito l’importanza di poter avere del tempo a disposizione per riflettere: “Durante la mia vita ho sempre parlato tanto, il fatto di non dover più parlare è riposante. La parola ha un grosso valore”.

Un nuovo amico di nome Alberto

Non è difficile per Kaspar Capparoni sopravvivere alla solitudine dell’Isola dei Famosi 2019. L’attore, dopo aver abbandonato gli altri naufraghi in seguito al verdetto sfavorevole del televoto, si è ritrovato a soggiornare nelle tranquille e solitarie distese dell’ultima spiaggia. Qui ha inoltre incontrato un nuovo amico, un volatile che di tanto in tanto si adagia si rami in prossimità del suo accampamento, al quale ha dato il nome di Alberto: “Lo chiamo merlo perché è un cantante nato, quando canta mi fa una grande compagnia – conferma l’attore – L’ho chiamato Alberto perché, da romano, ho pensato ad Alberto Sordi”. Ma a riempire le giornate dell’attore ci sono anche i panorami mozzafiato di Cayos Cochinos: “Sono andato a fare una passeggiata per cercare legna e ho visto un panorama straordinario. Che spettacolo! Un incanto, veramente un incanto”. Un nuovo amico e uno scenario da favola. La vera Isola di Capparoni ha inizio adesso?



