La porta rossa 2, seconda puntata/ La scoperta di Vanessa: Filip scagionato?

Dopo il grande successo ottenuto con la prima puntata che ha portato a casa 3.043.000 spettatori pari al 12.5% di share, La porta rossa 2 torna in onda oggi, mercoledì 20 febbraio, in prima serata su Raidue, con la seconda puntata. Due gli episodi che andranno in onda e che regaleranno nuovi colpi di scena ai fans della fiction dal gusto “noir” e che ha per protagonisti ancora Lino Guanciale e Gabriella Pession che interpretano rispettivamente il commissario Cagliostro e la moglie Anna. Dopo essere diventati genitori nel corso della prima puntata, nel terzo e quarto episodio in onda oggi, Cagliostro farà una scoperta sorprendente mentre Vanessa cerca in tutti i modi di aiutare Filip, accusato di omicidio dopo la morte di Brezigar, l’uomo che aveva mandato via dall’ex fabbrica Filip e i suoi amici. Cosa accadrà nel dettaglio nel nuovo appuntamento con La porta rossa 2? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

LA PORTA ROSSA ANTICIPAZIONI: FILIP SCAGIONATO

Nel primo episodio della serata, le indagini sulla morte di Brezigar continuano. Tra gli oggetti personali dell’uomo, manca un quaderno che l’ispettrice Stella Mariani gli aveva visto addosso. A ritrovarlo è Vanessa che entra in possesso dell’oggetto quando si reca a casa di Filip. Decisa ad aiutare il ragazzo, Vanessa comincia a sfogliarlo e scopre che tra i nomi delle persone che dovevano dei soldi al pusher c’era anche quello di Emin Vesna, il padre di Filip. Una scoperta che spiazza Vanessa che comincia a chiedersi che tipo di legame ci sia tra il pucher, Filip e suo padre. Nello stesso quaderno, però, c’è anche qualcosa di molto importante per Cagliostro: tra i vari appunti, infatti, c’è anche quello dul titolo del libro sul Conte Cagliostro, lo stesso libro apparso al commissario Cagliostro nella visione in cui ave visto sua figlia in pericolo.

LA TESTIMONIANZA DI VANESSA

Nonostante tutti gli indizi contro Filip, l’autopsia esclude che ad uccidere Brezigar sia stato Filip. Superata la paura di subire un processo, Filip riesce a trovare la forza per riconciliarsi con Vanessa. La serenità dei due ragazzi, però, dura poco. Vanessa, infatti, viene chiamata come testimone nel processo contro Rambelli sulla morte di Cagliostro. L’avvocato di Rambelli riesce a metterla in difficoltà e la ragazza ammette di essere una medium e di vedere il commissario. Aggiunge, inoltre, di vedere anche gli altri morti e di parlare con loro perdendo così ogni credibilità come testimone. Derisa da tutti, Vanessa si allontana e riflettendo su quanto accaduto in tribunae, si accorge di provare un sentimento profondo il commissario Cagliostro per il quale si è messa più volte in pericolo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA