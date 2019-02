Lady Gaga e Christian Carino si sono lasciati?/ “Hanno rotto da un po’”

Era l’ottobre del 2018 quando Lady Gaga ha reso ufficiale il suo fidanzamento con Christian Carino ringraziandolo dal palco del 25esimo Annual Women al Four Seasons Hotel di Los Angeles, e adesso? Nei mesi scorsi non solo i due si sono mostrati felici e contenti ma addirittura sembrano pronti a sposarsi in Italia e, in particolare, a Venezia ma poi tutto è precipitato. Lady Gaga e Christian Carino si sono lasciati e sembra ormai che i rumors nati ormai a inizio febbraio abbiamo trovato conferma nelle parole di una fonte molto vicina alla coppia. In molti avevano notato l’arrivo di Lady Gaga agli ultimi Grammy Awards 2019 dello scorso 10 febbraio senza il suo anello di fidanzamento al dito e sul palco non lo aveva incluso nel suo discorso di ringraziamento.

DAL MATRIMONIO ALLA ROTTURA

Proprio per questo si era parlato già di crisi o di rottura ma solo in queste ore è arrivata la conferma del rappresentante a People. Come riporta il sito sembra che le speculazioni erano vere e che i due si sono lasciati ormai da un mese o quasi: “Semplicemente non ha funzionato. Le relazioni a volte finiscono e la coppia si è divisa ormai da un un po’. Non c’è una lunga storia drammatica da raccontare“. Un altro indizio era arrivato a San Valentino quando la star, invece di condividere le foto con il suo fidanzato, ha rivelato di aver fatto un tatuaggio che le ricordasse per sempre la sua esperienza con A Star Is Born. Lo stesso PEOPLE ha confermato che Lady Gaga stavano insieme dal febbraio 2017. Adesso toccherà ai diretti interessati dire la loro, se lo vorranno, magari via social alzando il velo su quello che è successo mentre i fan saranno alla ricerca di indizi per capire chi ha lasciato chi e perché visto che si era parlato di nozze entro l’anno.

