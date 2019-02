Luca Vismara vs Soleil Sorge/ Video, guerra tra naufraghi all’Isola dei Famosi

È guerra tra Luca Vismara e Soleil Sorge. L’ex allievo di Amici, oggi concorrente dell’Isola dei Famosi 2019, si è infatti duramente scontrato con l’altra creatura di Maria De Filippi di questa edizione del reality, per una serie di questioni che vanno avanti ormai da molti giorni. Ma nelle ultime ore, a far scattare la scintilla che ha incendiato tutto è stato l’atteggiamento adottato dalla Pirata, che ha esordito nel suo ruolo di leader dispensando compiti e mansioni a suo piacimento. La questione è stata esasperata dall’atteggiamento del cantante, che ha rifiutato di occuparsi dei ricci, optando per la raccolta della legna. Dello stesso parere anche altri concorrenti, che hanno preferito lasciare alla leader e a Jeremias Rodriguez le attività di pesca. Ma l’atteggiamento di Vismara non è andato giù a Soleil, che senza mezzi termini l’ha accusato di essere uno scansafatiche.

Soleil Sorge: “Sei nullafacente”

L’accesissimo botta e risposta tra Luca Vismara e Soleil Sorge è stato scatenato da una frase pronunciata proprio dalla leader di questa settimana. Tutto ha avuto inizio quando, a distanza di un mese dal suo primo giorno in Honduras, Vismara ha evidenziato di sentire una certa stanchezza fisica e mentale; ma alle sue parole la pirata ha replicato stizzita, scatenando la conseguente querelle: “Non eri pronto ad affrontarne almeno due (mesi, ndr) qui? O sei venuto per fare permanenza breve?”. Immediata la replica del’ex concorrente di Amici, che ha esordito con un eloquente: “Sei veramente insopportabile”; ma alle sue parole la Sorge ha risposto con un’accusa ben precisa, tirando fuori tutto ciò che ha pensato di lui fino a quel momento e che non era ancora riuscita ad esternare: “Tu sei veramente nullafacente. Te lo dico”. La vicenda è nata dopo giorni di rapporti in bilico, dal momento che Vismara non ha mai mandato giù l’ingresso di Soleil nel gruppo.

Luca Vismara, è scontro tra naufraghi: “Non fate i galletti”

Secondo Luca Vismara, Soleil Sorge continuerebbe a farsi forza del suo status di leader semplicemente poiché ancora nel pieno delle sue energie. La nuova naufraga dell’Isola dei Famosi 2019 ha infatti messo piede in Honduras da circa due settimane, ma ha avuto il vantaggio, in qualità di leader, di passare ben due giorni sull’isola dei privilegiati. Ma a Solei le sue parole non sono andate giù, per questo motivo si è immediatamente scagliata contro di lui. “Sono stata gentilissima con te, ma ora inizi a rompermi le pal*e quando mi parli in questo modo perché non sei nessuno”, ha detto l’ex corteggiatrice; “Tu non sei nessuno per dare degli ordini a me, sei proprio inutile in questo contesto”, ha replicato l’ex cantante di Amici, “Io faccio quel poco costantemente, è così che voglio affrontare l’isola, non sono venuto qui a voler fare il supereroe”. Ma quando alle parole di Soleil si sono uniti anche gli altri naufraghi, Vismara, visibilmente stizzito, ha replicato così: “Iniziate a tirar fuori le pal** anche voi, perché tolta la macchina del riso non fate nulla neanche voi, non fate i galletti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA