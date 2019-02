Manuela Ferrara a Pomeriggio 5/ Dal calendario alla promessa: “Se la Juve vince…”

Manuela Ferrera sarà ospite oggi di Pomeriggio 5. La modella bresciana, in questi anni ha catturato l’attenzione del pubblico dopo avere posato per un calendario sexy. La ruspante Barbara d’Urso, durante il suo promo ha svelato anche che la donna, avrebbe in antipatia Fabiana Britto, anche lei ospite del salotto di Canale 5: cosa accadrà? Lo scopriremo solamente nel corso di questo particolare appuntamento dedicato alle curve sensuali. Dopo il calendario, la Ferrera era stata adocchiata anche da Cristiano Ronaldo, così come rivelano le notizie di gossip. Tifosa della Juventus, ha fatto una promessa: farà uno spogliarello in caso di vittoria della Champions League. Con un passato televisivo da meteorina, dopo avere rilasciato una intervista per Brescia Oggi, ha parlato proprio del messaggio ricevuto dal calciatore dopo le sue pose bollenti: “Mi ha notato in un servizio, si è procurato il mio numero e mi ha scritto facendomi i complimenti”.

Manuela Ferrara a Pomeriggio 5

Manuela Ferrara, ospite di Pomeriggio 5 nel corso dell’appuntamento odierno, farà alzare la temperatura corporea degli estimatori. Se la Juventus vincerà la Champions League, effettuerà uno spogliarello come fece Sabrina Ferilli ai tempi della vittoria della Roma nel 2001: “Se la Juventus vincerà la Champions League imiterò la Ferilli, che si spogliò quando la Roma vinse lo scudetto”, ha rivelato. La promessa è stata fatta, ed ora non rimane che da vedere come si comporterà la Juventus in Champions. Nata a Brescia, la modella dopo avere mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerina, ha partecipato anche a Miss Italia, fino ad arrivare al piccolo schermo con una “particina”. Ed infatti, Simona Ventura la chiamò a “Quelli che il Calcio”. Successivamente è diventata una meteorina, scelta da Emilio Fede per la striscia serale del meteo nell’edizione nell’ora di cena del TG4. Ha partecipato anche come concorrente al reality show di Barbara d’Urso: “Uno, due, tre, stalla”. Questo anno invece, è stata protagonista del calendario di For Men Magazine.

