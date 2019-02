Marco Maddaloni/ Video, “Stefano Bettarini mi ha chiesto scusa” (Isola dei Famosi)

Per Marco Maddaloni, le polemiche dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2019 sono ormai un lontano ricordo. Dopo aver accusato Stefano Bettarini di aver manomesso la macchina del riso ed essere stato accusato, a sua volta, di aver giocato sporco nella prova leader, lo judoka ha scelto dimetterci una pietra sopra e nelle ultime ore ha trovato il modo di riappacificarsi con il suo compagno di avventura. “Ci siamo chiariti io e il Betta – ha annunciato Marddaloni nel corso di uno degli ultimi confessionali – È stato un bel chiarimento perché lui è stato gentile e ha chiesto scusa per aver creduto a delle persone senza aver chiesto direttamente a me. Una stretta di mano – ha continuato poi il naufrago – e possiamo continuare la nostra Isola dei Famosi”. L’alleanza tra i due sportivi darà il via a nuove dinamiche nel gruppo honduregno? A questo link il breve filmato che immortala la loro riconciliazione.

La querelle in palapa

Lo scontro tra Marco Maddaloni si è acceso in palapa quando Stefano Bettarini l’ha accusato di aver barato sulla prova leader. L’ex calciatore ha inoltre rimproverato al naufrago di aver modificato il numero dei giri della ruota del riso; ma le sue affermazioni sono state smentite dal Viktorija e Virginia Mihajlovic, che hanno ammesso di non aver mai visto il concorrente manomettere in dispositivo. A confermare le loro parole, le dichiarazioni di Marina La Rosa, che ha evidenziato come il judoka, pur essendo a conoscenza della levetta in grado di alterare il risultato, non lo abbia mai fatto. Sulla insinuazione di un’irregolarità della prova leader, la replica è arrivata invece da Alvin, che ha evidenziato come ogni cosa si sia svolta in maniera regolare. Immediata anche la replica dello judoka, che in un faccia a faccia con Bettarini ha ribadito: “Come ho vinto la prova leader? Perché sono forte. Se l’ho meritata? Sì”.

il cupido dell’isola

Marco Maddaloni, attualmente tra i naufraghi in nomination, si è ritrovato involontariamente a fare da cupido tra Abdelkader Mohamed Ghezzal e la nuova arrivata Ariadna Romero. Ma quando l’ex calciatore algerino ha sottolineato l’interesse che la nuova naufraga manifesterebbe nei suoi confronti, Maddaloni ha evidenziato che tutto quello che a lui poteva apparire come un interesse, avviene ogni qualvolta lui si trova nelle vicinanze. “Lei si avvicina a te solo quando ci sono io – ha fatto notare il naufrago – è strana questa ragazza, secondo me ha paura distare da sola con te”. Ma Ghezzal non ha risposto alla provocazione e, mimando con le mani le due parti che formano un cuore, ha evidenziato come l’Algeria e Cuba, i rispettivi paesi d’origine dei due concorrenti, siano tutto sommato non così distanti. “Non c’entra un c*** – ha aggiunto Maddaloni – è un po’ come mia moglie Seychelles/Napoli”. Sarà il testimone della nascita di un nuovo amore? Qui il filmato disponibile sul sito ufficiale.



