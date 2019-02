MARIOLINA, MAMMA DI SARAH ALTOBELLO: CHI È?/ “Versate troppe lacrime per…”

Sarah Altobello è una delle naufraghe protagoniste della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2019, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. La sosia di Melania Trump è uno dei personaggi più amati complice il suo carattere allegro e genuino. Intanto nelle ultime settimane ha fatto discutere, e non poco, un balletto hot che la showgirl ha condiviso con Yuri. Su questo balletto è stato detto e scritto di tutto; a cominciare dalle parole di Jo Squillo e Marina La Rosa che l’hanno giudicato un pò troppo spinto fino al naufrago Kaspar Capparoni che parlando della Altobello l’ha definita una ragazza inutile. Parole che hanno fatto scoppiare in lacrime la madre della showgirl ospite del salotto televisivo di Barbara d’Urso. Intanto nelle ultime ore è stata proprio Sarah a scoppiare in lacrime nel fare gli auguri di buon compleanno alla madre a cui ha scritto sulla sabbia anche una bellissima dedica: “Ti amo”. Chissà che Mariolina non possa volare in Honduras per fare una bella sorpresa alla figlia!

La mamma di Sarah Altobello scoppia a piangere

Momenti di difficoltà per la mamma di Sarah Altobello nel salotto di “Pomeriggio Cinque” di Barbara d’Urso. Durante lo spazio dedicato all’Isola dei Famosi, tra i vari servizi si sono ascoltate le parole di Kaspar Capparoni che parlando di Sarah Altobello ha detto che è una persona inutile. Parole che hanno fatto dispiacere davvero tanto la showgirl che proprio durante una delle dirette del programma di Canale 5 ha espresso tutto il suo rammarico per essere definita in questo modo. In difesa dell’attore di “Rex” è arrivata la moglie ospite di Barbara d’Urso che ha cercato di rimediare alla figuraccia di Kaspar dicendo che si riferiva alla presenza di Sarah all’interno del gioco e a niente altro. Nonostante l’intervento della moglie di Kaspar, Mariolina la madre di Sarah è scoppiata in lacrime sia per le accuse dell’attore, ma anche per il confessionale della figlia.

Sarah Altobello: “ho versato troppe lacrime”

“Ho versato troppe lacrime per i loro commenti. Quando le cose non andavano, quando tiravo avanti facendo la modella e la cubista, mi chiamavano tre volte al giorno per chiedermi di lasciare tutto e di tornare a Bari”. Con queste parole Sarah Altobello ha raccontato a DiPiùTv il rapporto con la famiglia che ha sempre giudicato la sua scelta di crearsi un futuro nel mondo dello spettacolo. “Temo i giudizi di mia madre e di mio padre. Sono sempre stati duri con le mie scelte, considerando il mondo dello spettacolo come il peccato…” ha detto la Altobello, che si sta dimostrando una delle concorrenti più simpatiche di questa edizione de L’isola dei Famosi 2019.



