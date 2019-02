RICCARDO FOGLI/ Video, piange pensando alla moglie Karin Trentini (Isola dei Famosi)

Riccardo Fogli è tra i protagonisti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2019. L’ex cantante dei Pooh comincia ad accusare il colpo e durante le ultime ore sull’Isola si è confidato in lacrime all’amico Stefano Bettarini dicendo di sentire molto la mancanza della moglie. “Con Bettarini abbiamo parlato di questo teneramente come fossimo due vecchi compagni di scuola” ha detto Fogli in un confessionale. Possibile che il cantante sia arrivato al limite delle sue possibilità? Le difficoltà sull’isola sono davvero tante: dal cibo ai mosquitos fino alla convivenza forzata. Intanto in Italia è scoppiata una vera e propria bomba sulla moglie di Riccardo Fogli. A lanciarla è stato Corona Magazine, il giornale di Fabrizio Corona. Ecco cosa ha è stato scritto su Corona Magazine. Clicca qui per vedere il video

La moglie di Riccardo Fogli l’ha tradito?

Mentre Riccardo Fogli è in Honduras a patire la fame, la moglie Karin Trentini avrebbe tradito il marito. A lanciare la bomba è il giornale online Corona Magazine gestito da Fabrizio Corona: “Prova di questa relazione nascosta da oltre 4 anni è la storia di Instagram pubblicata da lei settimana scorsa dove indossa un abito da sposa durante una sfilata organizzata dallo stello Giampaolo Celli, proprietario dell’azienda. Quello è stato il giorno in cui si sono conosciuti e in cui è iniziata la loro relazione da amanti. Avrebbero compiuto 4 anni pochi giorni fa ma Giampaolo Celli è stato scoperto dalla moglie e, messo in un bivio dalla stessa, ha deciso di troncare definitivamente con la sua amante fissa, moglie del cantante e oggi isolano Riccardo Fogli. Karin però non ha digerito questo abbandono e ha incominciato a comportarsi come una stalker nei confronti di lui, della moglie e addirittura della sua famiglia”.

La replica di Karin

Intanto sui social Karin Trentini ha risposto alle accuse lanciate da Corona con una serie foto e Instagram Stories in cui si è fatta fotografare con la figlia Michelle, nata proprio dal matrimonio con Riccardo Fogli. Ad accompagnare le foto alcune didascalie: “Noi volevamo fare una super linguaccia a qualcuno che capisce poco. Quaquaraquà! In giro ci sono molti cervelli rotti” ha detto la donna che poco dopo ha voluto inviare un messaggio al marito impegnato nella quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2019. “Amore mio, mi manchi” ha detto la donna che ha smentito categoricamente le accuse di Corona.

