ROMINA GIAMMINELLI/ Video per Marco Maddaloni: “la casa è vuota senza di te”

Romina Giamminelli sta supportando, anche se a distanza, il suo amato Marco Maddaloni, concorrente dell’Isola dei Famosi che, nel corso della quinta puntata del reality show, è finito in nomination insieme a Luca Vismara e Giorgia Venturini. Romina e Marco sono sposati, con rito civile, dal 2015. Lei, originaria delle Seychelles, è una consulente di fitness, modella ed ex concorrente di Pechino Express, lui judoka della Nazionale Italiana. Insieme hanno due figli: Giovanni, che porta il nome del padre di Marco e ha due anni, e Giselle Marie, nata lo scorso ottobre. “A me piaceva Fabiano Santacroce, ma lui non lo sapeva”, ha confidato Romina Giamminelli a Caterina Balivo durante una puntata di Vieni da me. Poi, però, è sbocciato l’amore con Marco, con il quale la modella condivide la passione per lo sport e il tifo sfegatato per il Napoli. Romina è molto social e ama condividere su Instagram degli scatti che la ritraggono nel ruolo di moglie e mamma. Il suo sogno nel cassetto è un matrimonio con l’abito bianco, tant’è che non esclude un rito religioso a seguito di quello civile che ha dichiarato lei e Marco marito e moglie nel 2015.

Romina Giamminelli e il messaggio d’amore al marito sull’Isola

Dopo due settimane di silenzio totale da parte di entrambi per via della lontananza di Marco Maddaloni, Romina Giamminelli ha avuto la possibilità di mandare un messaggio a suo marito, concorrente dell’Isola dei Famosi. La conversazione è durata pochi istanti, ma è stata sufficientemente lunga per dire al suo amore le cose che, secondo Romina, era importante far sapere a Marco. Le parole della Giamminelli sono piene di tenerezza, di affetto e di sentimento. Romina racconta brevemente al marito come vanno le cose a caso, come sta il figlio maggiore della coppia, Giovanni, e lascia trasparire la grandissima forza del legame che tiene unita la famiglia Maddaloni. “La casa è vuota senza di te, si sente la tua assenza. Tuo figlio ti guarda sempre ed è felicissimo di vederti. Ci manchi tantissimo. Ti amiamo”, fa sapere Romina. Il judoka, dopo aver ascoltato le parole della compagna, ha affermato: “Mi manca mia moglie. Non le ho detto quanto la amo e quanto è importante per me. Le ho lasciato tanto lavoro. Ha 29 anni e due figli. Mi auguro che stia bene”.

Tanta paura per Giselle Marie

Lo scorso gennaio, dopo la nascita della piccola Giselle Marie, Marco Maddaloni aveva parlato dell’esperienza terribile che lui e Romina Giamminelli avevano dovuto affrontare quando la figlia era appena una neonata. Giselle, venuta al mondo nell’ottobre scorso, ha dovuto passare i primi giorni della sua vita in terapia intensiva. Per Marco e Romina è stato come se il mondo fosse crollato loro addosso. Marco stava tornando da Caserta, quando un’infermiera della clinica napoletana che ospitava Romina e Giselle Marie lo informava per telefono di un problema respiratorio che aveva colpito la piccola, con conseguente calo di zuccheri. “Quei trenta chilometri per tornare indietro me li ricordo infiniti”, ha detto Marco. Fortunatamente la situazione è migliorata nel giro di poche ore e la bimba ora sta bene, a casa con mamma, papà e Giovanni. “Finora ha avuto bisogno soprattutto della mamma. Da poco, però, ha cominciato a interagire anche con me. Mi fa sorrisetti e mi cerca. Sono bellissime gioie”, ha confidato Marco, che non nasconde di essere riconoscente alla moglie Romina Giamminelli per avergli dato il dono più grande: quello dei suoi due figli.





