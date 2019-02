Sarah Altobello/ Video, l’accusa: “Porzioni di riso non uguali” (Isola dei Famosi)

Sarah Altobello ha dovuto rinunciare a Yuri Rambaldi, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2019 con il quale aveva instaurato un rapporto di intimità interrotto dal verdetto del televoto. La loro avventura in Honduras – e la conseguente amicizia – ha scatenato numerose polemiche a causa soprattutto di uno spogliarello sexy, ma si è interrotta in maniera brusca con l’addio dello spogliarellista. La Altobello, però non si è persa d’animo e negli ultimi giorni è riuscita a instaurare nuovi e sempre più importanti rapporti di amicizia che oggi la legano a un’altra concorrente di questa edizione, Giorgia Venturini. Le due naufraghe, in particolare, si sono unite per una questione che le ha messe in conflitto con Marina La Rosa, rea, a loro dire, di aver effettuato delle spartizioni di riso non uguali per tutti. Anche la Venturini, però, è finita in nomination. Dopo aver detto addio al suo amico Yuri Rambaldi, la Altobello dovrà salutare la sua nuova amica?

Sarah contro Marina La Rosa?

Esiste una rivalità tra Sarah Altobello e Marina La Rosa? La Altobello di recente si è resa complice di un piccolo furto di riso che la sua nuova amica Giorgia Venturini ha realizzato a i danni di un ignaro Aaron Nielsen. Approfittando dell’assenza del concorrente, infatti la Venturini si è fiondata sulla sua ciotola e ha sottratto, nella totale indifferenza della Altobello e degli altri concorrenti nelle vicinanze, alcune porzioni di riso. “Non ti devi scusare, tutti abbiamo fame”, le ha fatto notare la showgirl comprendendo il suo stato d’animo. Secondo le due naufraghe, infatti, Marina La Rosa, responsabile delle porzioni, avrebbe disposto quantità differenti nelle ciotole dei diversi concorrenti. “Le porzioni non sono state fatte uguali e oggi l’ho notato pure io”, ha ammesso la Altobello, che tuttavia si è tirata indietro quando si è trattato di confermare al cospetto dell’ex gieffina il suo pensiero. Si parlerà di tutto questo anche questa sera? Qui il filmato.

“Io volevo Paolo Brosio, ma lui…”

Prima di fiondarsi su Yuri Rimbaldi, il concorrente che ha lasciato da poco l’Isola dei Famosi 2019, Sarah Altobello ha puntato tutto su un altro naufrago di questa stagione, ma a quanto pare lui, dopo un iniziale interesse, avrebbe preferito continuare il suo percorso in totale solitudine. Di chi stiamo parlando? Di Paolo Brosio. A svelare qualche dettaglio su questa liaison è stata proprio la Altobello, che confrontandosi con una delle sorelle Mihajlovic ha rivelato: “Io volevo Paolo Brosio, ma lui ha scelto il platonico. Lo ha scelto ormai”. Secondo la concorrente, infatti, all’inizio “si stava tutti insieme, si scherzava si faceva la battutina”, ma poi, ha continuato la naufraga, Brosio avrebbe deciso di “dedicarsi ad altro”. Ma da cosa è nata la decisione di fare dietrofront? “Ho visto in Paolo una persona a cui all’inizio piaceva scherzare, ridere – ha ammesso la showgirl – poi c’è stato un abbandono da parte sua: da quando è andato sull’altra isola non mi ha più stuzzicato. Certo, è stato pure male, però. Quindi è finita così, con questa mia illusione di poter sedurre Brosio”. Qui il filmato.



