Simona Ventura, The Voice Of Italy 2019/ Data d’inizio e cast: “Morgan? Magari!”

La nuova edizione (per l’esattezza la sesta) di The Voice Of Italy 2019, sta per tornare sul piccolo schermo. Nella seconda rete di Casa Rai, anche per merito della nuova direzione di Carlo Freccero, Simona Ventura prenderà le redini di un programma che, nonostante l’ottima struttura, non è mai riuscito a decollare appieno nel nostro paese. A questo punto, contiamo sulla SuperSimo, per riportarlo in pista in modo ottimale. Nel frattempo, nonostante le continue indiscrezioni, i quattro vocal coach di questa nuova edizione in partenza, non sono stati ancora ufficializzati. Tra i nomi più accreditati comunque, sono emersi: Morgan, Sfera Ebbasta, Guè Pequeno ed Elettra Lamborghini. In attesa della conferma ufficiale, la conduttrice di Chivasso ha regalato agli estimatori pochissime anticipazioni, per far crescere maggiormente la grande attesa del debutto. Tra le pagine del settimanale Chi, in edicola proprio da oggi con il nuovo numero, la presentatrice TV, ha parlato proprio dei presunti coach, lasciando emergere ben poco: “Ho letto le indiscrezioni che circolano sul cast… Diciamo che stiamo lavorando a un cast che non faccia dormire e che non faccia dormire sonni tranquilli ai concorrenti, ai telespettatori e credo anche a me”.

Simona Ventura, la partenza di The Voice Of Italy 2019

Secondo Simona Ventura, nel corso della nuova edizione di The Voice Of Italy 2019 in partenza, ne vedremo proprio delle belle. “Cercheremo di accontentare tutti i gusti dal pop al rap, dal raggaeton al rock e così via. Fidatevi”, ha proseguito durante la sua nuova intervista con il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Successivamente, la Ventura ha speso parole di stima per Morgan, suo amico di vecchia data. “Morgan è un fuoriclasse e non solo nel ruolo di giudice. Poche settimane fa ha condotto uno speciale sui Queen da perdere la testa. Abbiamo un rapporto molto particolare. Credo che mi veda un po’ come la sua sorella maggiore televisiva. Lo porterei sempre con me, soprattutto in un programma musicale. Magari…”. La trasmissione, così come precisato anche da SuperSimo, inizierà ufficialmente da metà aprile, su Rai2: “The Voice partirà il 16 aprile, ma stiamo lavorando notte e giorno. Quest’anno, oltre alla musica, io voglio vedere l’anima, le storie, il cuore dei concorrenti e dei giudici che saranno scelti. Anche le canzoni avranno un ruolo importante. Mi gioco la carta della sorpresa. Il già sentito, il già visto non ci sarà. E voglio che l’opportunità diventi il centro per i ragazzi scelti”.

