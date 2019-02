Soleil Sorge/ Video, la passione con Jeremias: “Grazie a te ho…” (Isola dei Famosi)

Se da una parte la presenza di Soleil Sorge ha regalato nuova linfa alle dinamiche del reality, dall’altra ha reso la convivenza tra naufraghi sempre più complicata. L’attuale leader dell’Isola dei Famosi 2019 ha infatti avuto un accesissimo battibecco con Luca Vismara, prima di dare il via a un nuovo contrasto con Virginia e Viktorija Mihajlovic. Per quanto riguarda Vismara, ad accendere la miccia è stata proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha accusato l’ex allievo di Amici di sottrarsi con costanza ai tanti doveri che spetterebbero a ogni naufrago. La questione della pigrizia ha però coinvolto anche le sorelle Mihajlovic, che sono finite al centro della querelle per non aver voluto partecipare alle recenti attività di pesca. Le due naufraghe, infatti, si sono rifiutate di contribuire alla battuta con la scusa di non amare i ricci, ma quando la leader le ha tagliate fuori dalla loro razione di lumache, catturate proprio nel corso dell’attività pesca, si sono scagliate contro di lei. Qui il filmato.

La passione con Jeremias Rodriguez: “È grazie a te se…”

Come già vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez è scoppiato l’amore. Complice una notte sull’Isla Bonita, i due hanno rotto tutti gli indugi e si sono lasciati andare alla più sfrenata delle passioni. Sono infatti diversi i filmati che testimoniano le loro recenti notti bollenti. Ma cosa lega, oggi, i due concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019? A spiegarlo è stata proprio la leader di questa settimana, che nel corso di un momento di riflessione, oltre a rivelare di volersi tatuare qualcosa che le ricordi l’esperienza in Honduras, ha confidato al fratello di Belen ciò che realmente pensa di lui. “Voglio lasciarmi un segno sulla pelle – ha ammesso l’ex corteggiatrice – vorrei tatuarmi. Lo so che sembra presto, tu sei stato veramente, dall’inizio, una persona che… è stato grazie a te che ho trovato la chiave di lettura di questa esperienza in maniera migliore, non sentimentalmente, umanamente”. La loro storia d’amore durerà?

Sola contro tutti

Soleil Sorge può contare sull’affetto di Jeremias Rodriguez, colui che nelle ultime settimane è rimasto al suo fianco appoggiando ogni sua scelta. Ma le recenti polemiche nate sull’Isola dei Famosi 2019 hanno messo l’ex corteggiatrice in una posizione piuttosto scomoda e neanche il supporto del fratello di Belen è servito a darle conforto. In una delle ultime notti sull’isola, Soleil, al cospetto del fuoco de degli immancabili mosquitos, ha infatti lasciato da solo Jeremias per correre da sola sugli scogli. Inutili le parole del suo compagno di avventura, che le ha consigliato di tornare indietro per evitare di restare troppo tempo da sola al buio: la naufraga non ha voluto sentire ragioni e ha scelto di restare a debita distanza da tutti. Ma questo stato d’animo non l’ha abbandonata neanche il mattino seguente, quando, stufa delle continue polemiche, ha delegato l’organizzazione dei gruppi a Marco Maddaloni.



