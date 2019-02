Sonia Bruganelli compleanno con polemica/ Vacanza extralusso per la moglie di Bonolis

Sonia Bruganelli festeggia il suo compleanno (non senza polemiche). Ancora una volta, la moglie di Paolo Bonolis, ha sollevato l’ira funesta del web indignato per via della sua vita agiata soniaspiattellata su internet. Partendo dal presupposto che la rete sia uno spazio libero, se la sua ricchezza vi provoca reflusso gastroesofageo e ulcera, vorrei ricordarvi qualcosa: avete il potere di non seguire il suo account Instagram, ci avreste mai creduto? Altro punto fondamentale: più vi arrabbiate e più Sonia Bruganelli si prenderà gioco di voi. Credetemi, lo farei anch’io al suo posto, perché è troppo divertente. Sono anni infatti, che la storia si ripete. La moglie di Bonolis condivide uno scatto in aereo? Vi indignate! Condivide una fotografia mentre indossa gioielli e abiti costosi? Vi indignate! Posta la fotografia dei figli intenti ad andare in posti lussuosi, portare abiti di marca oppure recarsi a scuola con l’autista? Vi indignate! Insomma, come la giri la giri, lei vive la sua vita e voi? Vi indignate! Il circolo vizioso che avete innescato è sempre lo stesso ed io, esattamente come lei, attenderei con ansia di potere ascoltare musica diversa. La morale della mia favola? Smettetela di arrabbiarvi (o meglio, indignarvi!).

Sonia Bruganelli, compleanno con polemica

Sonia Bruganelli, festeggiando il suo compleanno, ha postato sul suo profilo di Instagram un nuovo scatto che ha fatto scoppiare istantaneamente la nuova controversia social. La moglie di Bonolis, in volo in direzione Maldive, ha fotografato lo sfarzoso pasto serale servito a bordo del Boeing 777, in prima classe. La didascalia che ha fatto infuriare il popolo del web, dice: “Questa è la mia idea di relax”. Ma volete per caso darle torto? Io personalmente sono in linea con il suo pensiero, che vi devo dire… Del resto, tutti gli haters, “schiferebbero” un viaggetto ai tropici in favore di una gita al lago, vero? Dai, non prendiamoci in giro, evitiamo di palesare anche sul web, questa ipocrisia tutta italiana, pizza, amore e mandolino. “Fai di tutto per non farti volere bene”, le scrivono sotto la foto. Che questo poi, è un commento anche ironico e che potrebbe strappare un sorriso. Qualcuno invece si domanda: “Lo fa per provocazione o per pura superficiale ostentazione?”. Tra i follower però, molti la difendono: “Anch’io se avessi i soldi farei di tutto e di più! Di certo i soldi non li ruba!”. E tra di loro, anche Carolyn Smith: “Per le criticone, vivi e lascia vivere”… non fa una piega.

Visualizza questo post su Instagram La mia idea di 😎 relax. ✈️ Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: Feb 19, 2019 at 2:20 PST





