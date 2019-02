Taylor Mega/ “Tony Effe? Voglio nozze e figli! Sesso 5 volte al giorno…” (Isola 2019)

Taylor Mega e Tony Effe della Dark Polo Gang, viaggiano d’amore e d’accordo. Dopo la toccata e fuga sull’Isola dei Famosi 2019, l’influencer è tornata tra le braccia del trapper, per non lasciarlo più. Paparazzati tra le pagine del settimanale Chi, la coppia è stata immortalata in albergo a Milano, tra coccole hot e baci di passione. Se tornasse indietro rifarebbe tutto nello stesso modo anche perché, se gli italiani l’hanno eliminata dalla televisione, sul web continua a funzionare ed i follower crescono e raggiungono un milione e 200mila. Con il fidanzato l’intesa è altissima: “Facciamo sesso cinque volte al giorno e quando lui è stanco… bè, self service”, risponde. Taylor poi, confida di essere molto innamorata: “Lui sembra un duro, ma è dolcissimo. Voglio le nozze e un figlio, ma prima devo far crescere il marchio Taylor Mega”, racconta. Poi spiega il suo lavoro e per quale motivo il suo nome d’arte è anche un marchio: “Sono una marketing influencer, che non significa fare le marchette – spiega al settimanale – Secondo lei, se io fossi una escort come dicono gli invidiosi, sarei andata sull’Isola o mi sarei fatta un mazzo così sui social? Io sono Taylor e investo su me stessa. Guadagno con il web, le campagne pubblicitarie, gli sponsor…”.

Taylor Mega, stasera in prima fila: la nuova puntata dell’Isola

Taylor Mega, confida di aver pensato anche al cinema e rivela che nell’aria ci potrebbe essere anche qualche proposta. Del resto, Massimo Boldi ha rivelato di volerla nel suo prossimo film. Poche sere fa, è venuta alle mani con tale Chadia Rodriguez, trapper emergente. “Lei mi ha offeso – rivela la Mega – Io ho alzato il gomito, poi è scoppiato il caos. Non sono aggressiva, ma non pestare i piedi a Taylor Mega, baby!”. Tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, Taylor è comparsa in costume da bagno al fianco del suo fidanzato, avvolto solo da un asciugamano attorno alla vita. Dopo l’addio al trapper Sfera Ebbasta e la partecipazione all’Isola dei Famosi, la sexy influencer risulta essere davvero molto innamorata: staremo a vedere se le nozze arriveranno oppure, dovranno attendere in favore del lavoro. Nel frattempo questa sera, la bionda sarà in prima fila per assistere alla nuova puntata del reality show che l’ha vista protagonista, seppur per pochissimi giorni.

