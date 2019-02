Teresa Langella e Andrea Dal Corso dopo la scelta/ Uomini e Donne: confronto in tv

Il percorso di Teresa Langella e Andrea Dal Corso a Uomini e Donne non è ancora finito. L’ex tronista napoletana e l’ex corteggiatore, dopo la scelta nello speciale del programma di Maria De Filippi, torneranno in tv per una puntata straordinaria di Uomini e Donne dedicato al loro confronto. Andrea, durante la scelta, non ha avuto la possibilità di spiegare a Teresa i motivi che l’hanno spinto a dirle no. L’ex tentatore di Temptation Island è riuscito solo a parlare con il padre della Langella. Su Instagram, però, dopo aver rotto il silenzio, Andrea ha rivolto un appello a Teresa chiedendole un incontro per poter chiarire guardandosi negli occhi. “ento il bisogno di chiarire in prima analisi con te, Teresa. Voglio dirti che non mi è stato possibile in alcun modo interfacciarmi con te dopo la scelta. Non ho alcuna intenzione di spiegare qui le emozioni che ho provato. Nemmeno le motivazioni che mi hanno spinto nel prendere una decisione così importante per la vita tutti e due. Sarò ben felice di farlo guardandoti negli occhi, e spero mi darai questa possibilità”, ha scritto Andrea. Possibilità che, a quanto pare, gli è stata concessa dalla stessa redazione di Uomini e Donne.

TERESA LANGELLA E ANDREA DAL CORSO: CONFRONTO IN TV

Come la loro conoscenza e la scelta, Teresa Langella e Andrea Dal Corso parleranno del no che l’ex corteggiatore ha detto all’ex tronista napoletana davanti alle telecamere di Uomini e Donne. Stando a quello che scrive il Vicolo delle News, infatti, pare che la redazione di Uomini e Donne abbia deciso di dedicare una puntata speciale a Teresa e Andrea che sarà registrata giovedì 21 febbraio. Dietro la scelta di non permettere ad Andrea di incontrare Teresa durante la festa di fidanzamento organizzata al Castello ci sarebbe stata proprio l’intenzione di registrare un’ulteriore puntata. Ad oggi, tuttavia, non si sa la data in cui la puntata sarà trasmessa. Probabilmente, Andrea e Teresa saranno i protagonisti di una delle puntate pomeridiane dedicate al trono classico dal momento che le due ultime puntate serali saranno dedicate alla scelta di Lorenzo Riccardi, di Luigi Mastroianni e di Ivan Gonzaez.

