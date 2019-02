Uomini e Donne / Angela Di Iorio contro Benny, Tina e Gianni: lo sfogo (Trono Over)

C’è grande delusione tra i fan del trono Over di Uomini e Donne. La scorsa settimana, abbiamo visto Angela Di Iorio decidere di abbandonare lo studio per non farvi più ritorno dopo uno scontro avuto con Beniamino. La delusione della dama è stata talmente tanta che la decisione di non tornare è stata confermata. Ecco perché nelle ultime puntate non è in studio. La verità, però, è che Angela in studio vorrebbe tornarci ma ad una sola condizione e lo ammette a chiare lettere in una recente intervista al magazine di Uomini e Donne. “Quell’uomo è zero, avrà anche i soldi ma non vale niente. – ammette Angela, parlando di Beniamino. Ed ecco che poi aggiunge – Io amavo stare a Uomini e Donne per me è stato terapeutico ma finché c’è lui non riesco a tornare. È più forte di me.” È chiaro: Angela tornerà in studio solo se “Benny” verrà mandato via.

ANGELA DI IORIO CONTRO GIANNI E TINA SUI SOCIAL

D’altronde, Angela Di Iorio proprio non riesce a perdonare il comportamento avuto da un uomo che, inizialmente, sembrava essere il suo tipo ideale: “Ha distrutto il mio sogno di trovare l’amore a Uomini e Donne quando, invece di parlare male di me, poteva semplicemente dirmi che non era scattato niente.” E sui social, in questi giorni, non sono mancati commenti e frecciatine della Di Iorio sul programma. Gli attacchi maggiori sono però sempre per Tina Cipollari e Gianni Sperti, rei di averla presa di mira per settimane e di non averle fatto vivere questa esperienza con serenità. Post, quelli pubblicati da Angela, che in alcuni casi hanno anche fatto discutere per le sue parole. La domanda adesso rimane una: Maria De Filippi accetterà l’ultimatum di Angela?

