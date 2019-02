Uomini e Donne / Scelta dei tronisti: “Cosa accade dietro le quinte” (Trono Classico)

Da questa edizione, le modalità di scelta sono cambiate. A Uomini e Donne il tronista, prima di scegliere, trascorre del tempo in villa e poi è pronto per la festa di fidanzamento in castello, qualora la persona da lui o da lei scelta abbia come risposta un sì. In tutti questi anni, però, la scelta è sempre stata il momento più delicato del programma e non solo per tronisti e corteggiatori. Anche dietro le quinte c’è un gran fermento. Redazione e troupe lavorano in concomitanza per assicurarsi che tutto proceda per il meglio e non ci siano intoppi che possano rovinare la scelta stessa. A confermarlo è un ormai noto assistente di studio, che più volte abbiamo sentito nominare anche da Maria De Filippi: Piero. In un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne, è lui a svelare cosa accade dietro le quinte quando arriva il momento della scelta.

ECCO COSA ACCADE DIETRO LE QUINTE QUANDO C’È LA SCELTA

“Le puntate più delicate sono quelle delle scelte, dove ci troviamo a collaborare con la troupe e la redazione.” racconta Piero al Magazine di Uomini e Donne. Poi spiega il perché: “Vengono separati i ragazzi appena escono dallo studio, ci si accerta che non si incontrino e che vadano nel lato giusto e, una volta rientrati, gli vengono fatte indossare delle cuffie per non fargli ascoltare quello che sta accadendo, fino all’istante prima del loro ingresso”. È questo, quindi, ciò che accade quando corteggiatori e corteggiatrici lasciano lo studio prima di scoprire se la scelta ricadrà su di se oppure no. Piero, quindi, ha svelato un altro dei “misteri” di Uomini e Donne sul quale tanti fan si sono interrogati in questi anni.

