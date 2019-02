Virginia e Viktorija Mihajlovic/ Video, scontro con Soleil Sorge (Isola dei Famosi)

Virginia e Viktorija Mihajlovic si sono ritrovate nel bel mezzo della polemica più accesa dell’Isola dei Famosi 2019. Stefano Bettarini, probabilmente equivocando alcune loro dichiarazioni sulla manomissione della macchina del riso, le ha messe infatti in mezzo alla questione affermando di aver saputo proprio da loro che Marco Maddaloni, in passato, avrebbe alterato il numero dei giri. Ma le sorelle hanno immediatamente dato una versione ben diversa, confermando di non aver mai visto il judoka manomettere il dispositivo: “Abbiamo visto il meccanismo perché l’hanno mosso, hanno scoperto come si faceva – ha rivelato Virginia riferendosi a Marco Maddaloni e a Ghezzal – io stavo dietro perché è circolare e mi tricordo che tutti insieme abbiamo scoperto come fare a diminuire i giri. Farlo? Ho, non ho visto farlo, ma sapevano come farlo”. Ma la discussione si è protratta anche nel corso delle nomination, quando le due sorelle hanno scritto sulla lavagna il nome di Bettarini: “Ha usato dei toni troppo accesi”. Immediata la replica dell’ex calciatore, che su tutte le furie ha ribadito: “I toni sono quelli di chi lancia il sasso e nasconde la mano, devo dire quello che penso, loro hanno detto quello che hanno detto e ora cambiano (versione, ndr) […] se sei superficiale devi assumerti di essere una ragazza superficiale”.

Virginia e Viktorija Mihajlovic contro Soleil

Ormai sembra essere ufficiale: Virginia e Viktorija Mihajlovic fanno parte di quel gruppo che, all’Isola dei Famosi 2019, si è schierato apertamente contro Soleil Sorge. Ma da cosa è nata questa antipatia? Se l’arrivo dell’ex corteggiatrice a Cayos Cochinos ha regalato asi telespettatori una boccata di aria fresca, per molti naufraghi il suo ingresso è stato come un fulmine al ciel sereno. Diverse volte la nuova arrivata si è infatti lamentata a causa della pigrizia di alcuni concorrenti e di recente, dopo aver proposto al gruppo di andare a pesca di ricci, ha ottenuto come risposta un secco ‘no’. Il rifiuto dei concorrenti, tra i quali anche le sorelle Mihajlovic, è stato motivato dal non voler mangiare i ricci, preferendo, all’attività della pesca, quella della raccolta della legna. Ma il vero scontro si è acceso subito dopo cena, quando Solei ha fatto notare che coloro che si erano rifiutati di partecipare alla sessione di pesca, non avrebbero dovuto mangiare neanche le lumache catturate proprio in quell’occasione. Qui il video.

Soleil attacca: “Voi fate gruppetti”

Lo scontro tra Virginia e Viktorija Mihajlovic ha avuto il suo picco quando Soleil Sorge, nel bel mezzo della discussione, ha ammesso di non comprendere appieno la dizione delle due sorelle. “Non tutti hanno una dialettica come la vostra, perdonatemi”, ha dichiarato l’ex corteggiatrice riferendosi all’accento romano delle due naufraghe. “Io dico quello che c*** penso in faccia”, ha replicato quindi una Viktorija decisamente irritata. Le sue parole, però, non sono andate giù alla leader, che ha ribadito il suo punto di vista formulando un’accusa ben precisa: “Guarda che io, semmai, sono l’unica che qui ha detto sempre parlato e detto le cose in faccia – ha dichiarato l’ex di Uomini e Donne – siete voi che fate gruppetti e state lì con la cattiveria, è veramente brutto”. Dura la replica di Viktorija, che l’ha accusata di non essere stata chiara e di non aver mai nominato, nel formulare la richiesta di andare a pesca, le lumache: “Da venti giorni che siamo qui non abbiamo litigato con nessuno. Tu sei andata lì a dire ‘loro non mangiano perché hanno detto che non volevano prendere i ricci’. Tu hai detto i ricci (non le lumache, ndr)”.



