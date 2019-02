Alessia Marcuzzi incinta?/ Foto, il pancino sfoggiato all’Isola potrebbe…

Alessia Marcuzzi incinta? Dopo la puntata di ieri torna sulla cresta dell’onda il tormentone che coinvolge spesso le conduttrici e le protagoniste della nostra tv. Se fino a qualche giorno fa si parlava della stessa questione in relazione a Michelle Hunziker e al suo, presunto, quarto figlio, questa volta è proprio Alessia Marcuzzi a finire sotto i riflettori. Reo l’abito nero che portava ieri e, in particolare, la sua gonna a tubino che sembrava davvero lasciar intravedere rotondità sospette e relative proprio ad una possibile gravidanza. Solo rumors anche questa volta e colpa di qualche piccolo sgarro alimentare in più? Sappiamo bene che la conduttrice non ha mai fatto mistero di essere una buona forchetta ma quello di ieri è sembrato a tutti, popolo dei social compreso, proprio il pancino di una donna incinta, ma sarà tutto vero o sarà solo l’ennesimo finto scoop?

ALESSIA MARCUZZI INCINTA?

In realtà non è la prima volta che in queste settimane si parla di Alessia Marcuzzi come di una donna incinta e già noi stessi, proprio durante le vacanze pre Isola dei Famosi, avevamo notato qualcosa di sospetto sulle sue storie. Se il pancino fosse vero e già a gennaio era un po’ pronunciato, il presunto parto potrebbe avvenire già in estate permettendo alla conduttrice di rispettare i suoi impegni con l’Isola dei Famosi e con le Iene, che conduce in diretta una volta a settimana alla domenica sera, ma anche di non mettere a rischio il suo ritorno in tv, eventualmente, già il prossimo autunno dopo i primi mesi di maternità. Solo fantascienza o davvero qualcosa di più? La risposta potrebbe arrivare già oggi via social dalla diretta interessata che potrebbe smentire ancora una volta l’ennesima gravidanza proprio come le sue colleghe, questo basterà ad evitare la prossima volta nuovi pettegolezzi?

