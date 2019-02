Amici 18 / Anticipazioni: Alessandro Casillo ancora in crisi. Zerbi lo accusa di…

Nonostante abbia vinto l’ennesima sfida, Alessandro Casillo non è riuscito a modificare l’idea che Rudy Zerbi si è ormai fatto di lui. Anzi, gli scontri nella scuola di Amici 18 sono sempre più duri e frequenti. Rudy ha deciso di ascoltarlo sul brano di “Certe notti”, trovandolo poi inascoltabile e mettendolo a confronto con Giordana, chiamata ad esibirsi sulla stessa canzone. Cosa che non ha fatto che confermare a Rudy la differenza tra Giordana, che trova abbia una sua personalità e identità musicale ben definita, e Alessandro che non ha invece ancora fatto comprendere chi è realmente. E mentre lo scontro continua, in sala relax sono arrivate le assegnazioni in vista della prossima sfida a squadre tra Sparta e Atene, che vedremo sabato pomeriggio su Canale 5, anche questa settimana, in diretta.

DUE DUETTI PER LO SPECIALE

Spicca la presenza di due nuovi duetti sui quali Sparta e Atene si sfideranno sabato nello speciale di Amici 18. Il primo è quelloo che vedrà esibirsi Alberto al fianco di Ludovica sulla celeberrima canzone “Vivo per lei”, nella versione di Bocelli e Giorgia. Per la squadra di Atene, ad esibirsi in duetto saranno Tish e Alvis e lo faranno sulle note di “Little talks” di Of Monsters and men. Brano che esalta sin da subito i due ragazzi, pronti a dare il meglio per conquistare il punto contro i “tosti” nemici dell’altra squadra. Intanto si torna a pensare al serale e a colui o colei che, nella prossima puntata, riuscirà a conquistare la media del 9 e, magari, anche la maglia verde dell’accesso alla fase finale.

