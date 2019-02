Angela Nasti è la nuova tronista/ Uomini e donne: la sorella di Chiara pronta per…

Il sorriso e le mani sono la prima cosa che guarda in un uomo e oggi avrà modo di dimostrarlo visto che Angela Nasti arriverà in studio a Uomini e donne proprio mettendo insieme le caratteristiche del suo ideale di fidanzato e iniziando la sua ricerca in tv. In tempi non molto remoti la sorella Chiara Nasti aveva detto di no alla possibile ricerca dell’amore in tv a Uomini e donne ma sembra che la sorella non è dello stesso parere e oggi si tufferà a capofitto in questa nuova esperienza. Il pubblico da casa avrà modo di conoscere Angela Nasti nella nuova puntata del trono classico in onda oggi ma, in realtà, la bella tronista ha già iniziato al sua esperienza il mese scorso e ha già conosciuto i suoi primi corteggiatori. Oggi, invece, toccherà al pubblico di Canale 5 vedere il suo video di presentazione e conoscere le sue richieste mentre Maria De Filippi avviserà già i suoi opinionisti: “Vi raccomando, ha solo 19 anni”.

OPINIONISTI AVVISATI…..

Questo permetterà a Gianni Sperti e Tina Cipollari di tenere la lingua a freno? Proprio quest’ultima, nel video anticipazioni della puntata di oggi, si è detta già piacevolmente colpita dalla neo tronista convinta che si tratti di una ragazza simpatica. La penserà così anche nelle prossime puntate e fino al mese di maggio quando Angela Nasti farà la sua scelta? La tronista ha 19 anni, è nata a Napoli nel 1999 e sta seguendo le orme della sorella Chiara provando a sfondare nel mondo degli influencer e sicuramente in questo Uomini e donne le verrà in soccorso. Non è la prima volta che ha a che fare con tronisti e corteggiatori visto che ha all’attivo una relazione, di pochi mesi, con l’ex tronista Mattia Marciano. Dopo quest’ultimo è arrivato l’attaccante scuola Inter Federico Bonazzoli Clicca qui per vedere il video della sua presentazionecon il quale è stata fidanzata per un lungo periodo. .

