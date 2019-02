Anna Martelli/ Video la nonnina 72enne che fa impazzire i giudici (MasterChef Italia)

Anna Martelli, concorrente torinese che ha conquistato l’Italia con i racconti sul suo amato Maciste e sulla sua vita, nell’ultima puntata di MasterChef Italia 2019 è stata per l’ennesima volta una componente della brigata vincente nell’esterna svolta nelle Langhe ed è riuscita quindi ad evitare il temuto pressure test, volando direttamente in balconata. Che si tratti di abilità o di fortuna, Anna è riuscita nuovamente a salvarsi, nonostante la sua personalità prorompente e spesso fuori dalle righe. La signora Anna rimane comunque una concorrente umile e con i piedi per terra, senza pretese eccessive e consapevole del suo stile semplice ai fornelli: quello di una donna che ha passato la propria vita a cucinare per le persone a lei care con amore e tanta passione, senza troppi fronzoli. Nella prossima puntata di MasterChef Italia, in onda questa sera su Sky Uno, Anna Martelli e gli altri aspiranti chef vivranno un’emozionante prova in esterna in occasione dei festeggiamenti per il 40° anniversario dell’Associazione Italiana Persone Down.

Anna Martelli conquista Twitter

Grazie al sui modo di fare Anna Martelli è tra i concorrenti più amati dal pubblico, perché trasmette allegria e voglia di confrontarsi con gli altri concorrenti senza scorciatoie all’età di ben 72 anni: “Qui sto realizzando il mio sogno nel cassetto: posso portare la mia euforia in questa cucina e cucinare, cucinare, cucinare in ogni modo e in ogni situazione! Mi mancherà un po’ di eleganza nell’impiattamento, ma sicuramente non manca una cosa nei miei piatti: il gusto“, ha detto la signora Anna nel video di presentazione. La concorrente è senza dubbio molto amata dal pubblico che segue MasterChef Italia 2019 ogni giovedì sera: “Se mi cacciano anche Anna quest’anno non lo seguo più”, “Anna che approva i tortellini di Bruno Barbieri con un bel “bravo!” è un sogno” e “La fila per comprare l’ottimismo di Anna con i suoi 72 anni dove la trovo?”, sono alcuni dei messaggi apparsi su Twitter durante la diretta di settimana scorsa.

