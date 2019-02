Antonio Moriconi dopo la scelta/ Uomini e Donne: “Teresa Langella ti avrei detto sì”

Antonio Moriconi parla per la prima volta dopo la scelta di Teresa Langella, avvenuta nella prima puntata speciale di Uomini e Donne. Nonostante il rapporto speciale con Antonio, la tronista napoletana gli ha preferito Andrea Dal Corso che le ha poi detto no. La scelta di Teresa ha deluso fortemente Moriconi che sperava davvero di poter concludere la sua avventura nel programma di Maria De Filippi con il cuore della Langella tra le sue mani. Smaltita la delusione, Antonio ha deciso di parlare per la prima volta ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, in edicola da venerdì 22 febbraio. In attesa della registrazione della puntata speciale dedicata al confronto tra Andrea, Teresa e Antonio, il giovane di Frosinone che ha conquistato il cuore del pubblico del dating show che spera di vederlo presto sul trono, il giovane di Frosinone ha tirato fuori, per la prima volta, tutte le sue emozioni.

ANTONIO MORICONI: “TERESA LANGELLA? LE AVREI DETTO SI'”

Non ha nessun dubbio Antonio Moriconi sulla risposta che avrebbe dato a Teresa Langella qualora lo avesse scelto. “Teresa, se mi avessi scelto, ti avrei detto di si”, dice l’ex corteggiatore a Uomini e Donne Magazine. Come avevano previsto i fans del programma di Maria De Filippi, Antonio non ha mai avuto dubbi sui sentimenti che nutriva o che forse nutre ancora per la Langella. Quest’ultima, però, pur essendosi legata a Moriconi, non ha mai nascosto il suo profondo interesse per Andrea Dal Corso che ha scelto seguendo il cuore nonostante abbia sempre avuto dubbi sui suoi sentimenti. Con Antonio, dunque, Teresa avrebbe sicuramente avuto il finale che sognava. Col senno di poi, la Langella avrebbe fatto un’altra scelta? Da parte sua, Antonio sta andando avanti, pronto a voltare pagina.

