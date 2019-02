Che Dio ci aiuti 5, sesta puntata/ Anticipazioni: Nico scopre il segreto di Ginevra

Giovedì 21 febbraio, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con Suor Angela, la protagonista di Che Dio ci aiuti 5, interpretata da Elena Sofia Ricci che, insieme a Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi, Cristiano Caccamo e Gianmarco Saurino, incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. La fiction prodotta dalla Lux Vide, infatti, pur essendo giunta alla quinta stagione e, nonostante l’addio di personaggi molto amati, in primis quello di Guido interpretato da Lino Guanciale, si sta confermando una delle serie più amate dal pubblico di Raiuno. Al centro della sesta puntata ci sarà il rapporto tra Azzurra e Athos con quest’ultimo che, dopo aver scoperto di essere il padre di Emma, tenterà d’instaurare un rapporto con lei. Nico, invece, continuerà a dividersi tra Maria e Ginevra mentre Valentina proverà un interesse improvviso per un altro ragazzo, ma cosa accadrà esattamente negli episodi in onda questa sera? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

CHE DIO CI AIUTI 5, ANTICIPAZIONI: “SOS”

Nel primo episodio della serata dal titolo “Sos”, Suor Angela si occupa del caso di una ragazza che, pur di salvare la persona che ama, è pronta anche a vendere se stessa. La religiosa, dopo aver indagato, cerca di aiutarla e di farle cambiare idea. Nico, nel frattempo, cerca di portare avanti la sua relazione con Maria. Pur avendo paura di soffrire ancora per amore, il giovane avvocato cerca di avere una storia seria mentre nela vita di Ginevra si ripresenta in modo minaccioso il suo passato. Nico che comincia a provare qualcosa anche per Ginebvra, cerca di starle vicino scoprendo così il segreto che, fino a quel momento, nessuno conosceva. Athos, invece, deciso ad avere un rapporto con sua figlia Emma, comincia a frequentarla scoprendo di avere con lei una passione in comune, quella per la letteratura. Per non sentirsi esclusa, Azzurra finge di essere una grande intellettuale.

CHE DIO CI AIUTI 5, ANTICIPAZIONI: “COME UN FANTASMA”

Nel secondo ed utimo episodio della serata dal titolo “Come un fantasma”, Suor Angela è impegnata nelle indagini di un nuovo caso riguardante un infermiere dalla doppia personalità. Al convento degli Angeli Custodi, nel frattempo, arriva la zia di Nico. Maria è intenzionata a fare colpo sulla donna e cerca di farsi aiutare a Gin per far colpo su di lei. Valentina, nel frattempo, rimane colpita da Alessio, il suo nuovo fisioterapista. L’interesse della ragazza per Alessio spiazza Gabriele che era pronto a confessarle i suoi veri sentimenti. Athos, invece, vorrebbe recuperare il tempo perso con Azzurra, ma forse si spinge troppo oltre rischiando di rovinare tutto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA