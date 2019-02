Cristel Carrisi è incinta / Foto, secondo bebè per la figlia di Al Bano e Romina

Grandi notizie in casa Carrisi: Cristel, figlia di Al Bano e Romina, è incinta! Il settimanale Gente, in edicola questa settimana, arriva una copertina esclusiva: la bella Cristel con pancione in vista. Ebbene sì, la figlia del duo tra i più amati di sempre è in dolce attesa del suo secondo figlio. A confermarlo, oltre l’eloquente scatto, c’è proprio Cristel che ha rilasciato al settimanale un’intervista, dove svela i primi dettagli sulla gravidanza. “Nascerà ad agosto, quando il suo fratellino Kai avrà quindici mesi – dichiara la futura mamma bis – I miei genitori sono felicissimi, hanno sempre detto che volevano tanti nipotini”. Una grandissima gioia per tutta la famiglia Carrisi e Power ma anche per suo marito Davor Luksic. Non è ancora noto, però, il sesso del bambino che sarà sicuramente svelato nel corso delle prossime settimane.

Cristel Carrisi: “Sogno una famiglia numerosa”

Ricordiamo che Cristel Carrisi e Davor Luksic sono già genitori del piccolo Kay. Ad agosto nascerà anche il loro secondo figlio ma, come svela la figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power, non sarà l’ultimo. “Io e mio marito Davor non ci fermeremo qui: sogniamo una famiglia molto numerosa”, aggiunge Cristel, che sogna infatti una famiglia come quella dei suoi genitori. Cristel e Davor però non hanno mai amato i riflettori e hanno deciso di vivere la loro storia d’amore lontano dal gossip. A sorpresa però, la figlia di Al Bano e Romina ha deciso di annunciare la sua seconda gravidanza proprio con un’intervista al settimanale Gente che ha corredato il tutto di una bellissima foto di Cristel col pancino in vista sotto un aderente abito verde.





