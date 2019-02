Federico Penzo/ Video, il pescatore tra Bastianich e Locatelli (MasterChef Italia)

La giovane promessa di MasterChef Italia è Federico Penzo da Chioggia, pescatore di 20 anni. Il giovane, forte della sua passione per Adriano Bersani e Alessandro Roncon, ha deciso di intraprendere l’esperienza di MasterChef Italia per cambiare vita riscoprendo l’amore per la cucina. Gli spiedini che Federico ha preparato in occasione della prima prova casting hanno convinto i quattro giudici che hanno dato un grembiule al giovane pescatore. Federico ha superato fin ora tutte le puntate. In particolare, è arrivato indenne alla fine della quinta puntata del 14 febbraio e ora sta per gareggiare alla sesta puntata di giovedì 20 febbraio. Nella quinta puntata il piatto di Federico a basa di pane e cioccolato ha diviso la giuria: mentre per Joe Bastianich la salsa preparata dal concorrente ha rovinato il piatto, per lo chef Giorgio Locatelli era esattamente quello che ci voleva.

Federico Penzo salvato da Valeria

Il giovane pescatore non è riuscito a distinguersi nella prova della Mistery Box e non è stato così scelto tra i tre migliori della prova pensata per educare i concorrenti all’uso degli utensili in cucina. Nella prova esterna al Castello Grinzane di Cavour Federico viene messo nella squadra rossa dove deve cimentarsi con la capogruppo Gloria nella preparazione di una pietanza della cucina piemontese con l’aggiunta di un ingrediente molto particolare, il tartufo bianco di Alba. La prova viene persa dalla squadra rossa che, quindi, deve affrontare il Pressure Test. Gloria, capitano della brigata rossa, deve dividere i suoi compagni in migliori e peggiori: Federico con Giuseppe, Valeria e Giovanni compongono il gruppo dei deboli. Gloria e Valeria vengono scelte come rappresentati dei rispettivi gruppi e si sfidano in un duello a suon di tortellini. A vincere è Valeria e il suo gruppo, compreso Federico, sale in balconata. Nella prossima puntata di MasterChef Italia, in onda questa sera su Sky Uno, si spera che Federico si dimostri un po’ più sicuro nelle prove a tempo, come la Mistery Box.

