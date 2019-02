Fedez chiede un selfie a Obama/ L’ex presidente USA dice No e il rapper…

Abituato a firmare autografi e concedere selfie ai fan, per una volta, Fedez è passato dall’altra parte quando ha casualmente incontrato Barack Obama. Di fronte all’ex presidente degli Stati Uniti, il marito di Chiara Ferragni ha deciso di trasformarsi in un ammiratore e chiedergli un selfie. “Io sono qui a San Francisco per assistere alla presentazione del primo smartphone pieghevole al mondo progettato da Samsung. Ciò avrebbe dell’incredibile, ma nulla potrebbe essere più incredibile di un incontro con Barack Obama”, ha fatto sapere Fedez su Instagram Stories. L’incontro con Obama è avvenuto in una palestra. Mentre correva sul tapis roulant si è ritrovato di fianco Obama, giunto in palestra per il suo allenamento quotidiano. Una sorpresa per Fedez che, di fronte all’immagine dell’ex presidente degli Stati Uniti ha avuto la reazione che, forse, avrebbe avuto qualsiasi persona.

FEDEZ E L’INCONTRO CON OBAMA: “GLI HO CHIESTO UN SELFIE…”

Come ha reagito Fedez quando si è accorto di avere accanto Obama? A svelarlo è proprio Fedez che, sempre su Instagram Stories, dice: “Il mio istinto da italiano non mi ha tradito perché la prima cosa che mi è venuta da fare è stata quella di tirar fuori il telefono e fargli ‘foto foto fotooo’ però ho aspettato. Ho trattenuto la mia italianità, ho aspettato che si mettesse a fare la panca di fianco a me e che si girasse dicendomi ‘Hey man, good morning’”, ha spiegato il rapper. Da ammiratore di Obama, Fedez si è così avvicinato per chiedergli una foto, ma la risposta dell’ex presidente non è stata quella che il rapper si aspettava. “A quel punto mi sono avvicinato e gli ho chiesto, scusandomi per il disturbo, se potevamo scattare una foto insieme. Lui mi guarda con questo sorriso da Presidente americano che ti infonde fiducia e mi ha detto…..No!”, ha aggiunto ancora il marito della Ferragni. Nonostante il rifiuto, però, Fedez non ha perso la stima per Obama: “tvb lo stesso”, conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA