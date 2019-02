Gilberto Neirotti/ Video, problemi con l’acidità del cioccolato (MasterChef Italia)

Gilberto Neirotti, 23 anni e studente di Giurisprudenza a Verona, ha deciso di partecipare a MasterChef Italia per seguire la sua passione per la cucina . Ai casting del programma ha preparato un secondo piatto coraggioso, ovvero il diaframma di manzo con una salsa di carote e cipolle rosse. La pietanza non ha convinto tutti e quattro i giudici e Gilberto è passato con 3 sì e un no secco dello chef Locatelli. Gilberto è riuscito ad arrivare con successo alla fine della quinta puntata dal programma andata in onda lo scorso 14 febbraio. Alla prima prova di giovedì scorso, l’Invention Test, Gilberto non ha raggiunto un buon risultato: lo Chef Giorgio Locatelli, dopo avergli spiegato cosa sia l’acidità del cioccolato, non ha apprezzato il suo piatto a base di pane e cioccolato.

Gilberto Neirotti e il lavoro di squadra

Alla seconda prova nel Castello Grinzane di Cavour in Piemonte, Gilberto è stato inserito nella squadra blu, capitanata da Samuele. La missione era preparare un secondo piatto con il tartufo bianco di Alba. I blu sono stati consigliati da Gianpiero Cordero e Gilberto si è rivelato un ottimo asset per la squadra, lavorando insieme a Salvatore: “Lavorare in coppia con Salvatore e’ stato produttivo e piacevole!”, ha scritto il giovane studente sui social. Gilberto e la sua squadra hanno trionfato passando direttamente alla puntata successiva senza andare al Pressure Test. “Le vittorie in esterna sono sicuramente le più emozionanti! Ore a cucinare nella speranza di fare meglio degli altri, poi l’attesa del verdetto! E quando scopri di aver vinto non stai davvero nella pelle… ”, ha scritto Gilberto su Instagram, commentando la vittoria della sua squadra.

