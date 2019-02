Giovanni Venditti/ Video, il “bamboccione” in balia di Bastianich (MasterChef Italia)

Giovanni Venditti, ormai soprannominato “lo studente”, da anni rincorre la sua laurea in medicina. Nell’ultima puntata di MasterChef Italia 2019 ha ricevuto alcuni rimproveri da Cannavacciuolo, che già dal suo ingresso in cucina non era convinto di dargli il grembiule. Anche Joe Bastianich non è rimasto completamente soddisfatto dei suoi tortelli. Giovanni si è salvato dall’eliminazione solo grazie a Valeria, sua compagna di squadra, che ha vinto la prima parte del Pressure Test chiudendo il maggior numero di tortellini contro Gloria. Durante la prova in esterna, nelle Langhe, Giovanni è apparso quasi demotivato e per questo tutti i giudici hanno rincarato la dose prendendolo in giro per la sua mancata laurea all’età di 37 anni. Il giudice più implacabile nei confronti di Giovanni è senza dubbio Joe Bastianich: “Ma perché Bastianich prende sempre per il culo Giovanni?”, “Voglio un programma con solo Giovanni e Joe Bastianich 3 ore di fila con solo Giovanni e Bastianich. Stop” e “Praticamente Giovanni è il pungiball stagionale di Joe…”, hanno commentato alcuni utenti dopo la scorsa puntata di MasterChef.

Giovanni Venditti l’eterno studente di medicina preso in giro dai social

Ma anche il web prende in giro Giovanni Venditti, l’eterno studente iscritto alla Facoltà di Medicina: “Giovanni sei solo esami e distintivo”, “Giovanni io non sarei così sicuro del tempo, visto che è 19 anni che sei all’università” e “Giovanni partecipa a #MasterChefIt perché così ha la scusa per saltare un’altra sessione d’esami”, sono solo alcuni dei numerosi Tweet dedicati all’aspirante cuoco. Giovanni, infatti, non sembra per niente preoccupato di portare a termine gli studi universitari: “Per me MasterChef è un’occasione di realizzare qualcosa di importante: se dovessi vincere non so se proseguirei gli studi… stare in questa cucina è un po’ come sostenere esami in continuazione: questo percorso però voglio concluderlo davvero”, ha commentato ai microfoni di MasterChef Italia 2019 all’inizio della sua avventura nel cooking show.

© RIPRODUZIONE RISERVATA