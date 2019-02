Gloria Clama/ Video, “Ogni esperienza aiuta a crescere” (MasterChef Italia)

Gloria Clama, operaia di 40 anni di Tolmezzo, nell’ultima puntata di MasterChef Italia è rimasta un po’ in bilico ma, alla fine, è riuscita a mantenere il suo posto in gara. Nominata a capo della squadra rossa ha guidato i concorrenti alla preparazione di un menù libero, trovando un modo creativo di inserire l’aggiunta del pregiato tartufo bianco di Alba. Ma la sfida è terminata comunque a 45 contro 15, a svantaggio dei Rossi che sono andati al Pressure Test. Gloria Clama e i suoi compagni Giuseppe, Alessandro, Federico, Gerry, Valeria, Giovanni e Virginia si sono, quindi, ritrovati a rischio eliminazione. Gloria, come capogruppo, ha dovuto nominare i migliori concorrenti della sua squadra e dopo qualche esitazione ha scelto Alessandro, Gerry e Virginia. A questo punto Gloria e Valeria, rappresentanti delle due squadre, si sono sfidate a suon di tortellini. Valeria ha vinto il duello, salvando la sua squadra, mentre Gloria e i suoi compagni hanno dovuto affrontare la seconda parte del pressure test, preparando quattro diversi tipi di frittura. Gloria si è salvata, mentre Gerry è stato eliminato.

Gloria Clama riconosce i propri errori

Nel corso della puntata Gloria Clama si è dimostrata una nervosa, stressata e volubile. Gli errori fatti nella preparazione del primo piatto hanno portato alla sconfitta della sua squadra. Anche nella prima parte del Pressure Test i suoi tortellini non sono stati tanti quanti quelli di Valeria. Ma nella seconda parte della prova con la preparazione della frittura Gloria si è davvero riscattata facendo un’ottima figura. “All’esterna nessuno voleva fare il capitano e alla fine l’ho fatto io, pur non volendo farlo, poiché non mi sentivo pronta, ma ci ho provato con le mie paure e tensioni. Non è andata come speravo… ogni esperienza aiuta a crescere. Chi ammette i propri sbagli è già un passo avanti”, ha scritto Gloria su Instagram al termine della difficile puntata. Tanti i commenti dei suoi sostenitori: “Esatto… comunque sei stata bravissima… hai cercato di dare il massimo… brava lo stesso!” e “Quanti palloni gonfiati che fanno i capitani in pompa magna e poi falliscono. Tu con tutta onestà ci hai provato, è andata cosi, neanche tanto male. Purtroppo le vipere serpeggiano in moltitudine…”, hanno scritti due utenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA