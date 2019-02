Guido Fejles/ L’avvocato piemontese è il “nemico da battere” (MasterChef Italia 2019)

Guido Fejles ha 33 anni e nelle prime puntate di Masterchef Italia 8 si è rivelato essere uno tra i più forti, tanto che per molti è proprio l’aspirante chef da battere. Ha conquistato più volte la mistery box e l’invention test, tanto da meritarsi per molti la palma di favorito alla vittoria finale. Nella vita è un praticante avvocato ma vorrebbe lasciare questo lavoro per dedicarsi a tempo pieno alla sua grande passione: la cucina. Logicamente per farlo punta a vincere il programma che potrebbe lanciarlo definitivamente tra i migliori chef d’Italia. Attraverso il sito ufficiale del programma, Guido ha voluto spiegare come è nata la grande passione per i fornelli: “Quando ho ricevuto il grembiule ho provato un tripudio di emozioni: gioia, incredulità… quando sei a casa pensi a come ti comporteresti al posto di chi è di fronte ai giudici, poi quando ti ci trovi davvero non capisci più niente”.

Guido Fejles è il possibile vincitore di MasterChef 8?

Guido Fejles è nato a Cambiano, un paese che conta sui seimila abitanti e si trova nella provincia di Torino. Fejles, quando ha ricevuto il grembiule, ha vissuto emozioni forti. Dalla gioia all’incredulità, l’aspirante chef ha però tenuto a chiarire che c’è una grande differenza tra quando si guarda da casa e si provano lì le ricette a quando le prepari nella cucina di Masterchef, di fronte a quattro giudici del calibro di Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Ricordiamo, infine, che nella scorsa puntata la sua insalatona gourmet ha fatto faville in maniera del tutto inaspettata. Non ci resta che seguire attentamente il percorso di uno dei favoriti alla vittoria finale.

