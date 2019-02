Il caso Spotlight/ Video, su Rai 3 il film con Mark Ruffalo (oggi, 21 febbraio 2019)

Il caso Spotlight si potrà vedere su Rai 3 alle ore 21.20 di questa sera, giovedì 21 febbraio 2019. Il lungometraggio appartiene al genere dei film thriller. Gli attori che hanno un ruolo da protagonista nel film sono: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Liv Schreiber e Rachel McAdams. Questo lungometraggio thriller è stato prodotto nel 2015. Il regista di questo film è Tom McCarthy. Le musiche della pellicola in questione sono state create da Howard Shore. Costui è un compositore di nazionalità canadese. L’uomo è famoso per essersi aggiudicato due Oscar. Il primo nel 2002 per la colonna sonora del film Il Signore degli Anelli-La Compagnia dell’Anello e il secondo nel 2004 per aver composto la canzone Into the West, presente nel Signore degli Anelli-Il ritorno del re. In Il caso Spotlight, Mark Ruffalo è uno degli interpreti principali. Costui ha ricevuto una nomination agli Oscar del 2011, come miglior attore non protagonista, per la sua interpretazione nel film I ragazzi stanno bene. L’artista ha lavorato con Leonardo Di Caprio in Shutter Island.

Il caso Spotlight, la trama del film

Il caso Spotlight si basa su fatti realmente accaduti, che non sono stati in alcun modo inventati. Il film thriller Spotlight è ambientato allora nell’anno 2001. In quel periodo, quindi, un gruppo di giornalisti onesti e talentuosi, guidati da Marty Baron, incomincia a portare avanti un’indagine molto importante e delicata. Il gruppo, denominato Spotlight, conduce allora delle ricerche su degli abusi sessuali perpetrati da alcuni preti dell’Arcidiocesi di Boston, negli anni Settanta. Queste violenze sessuali, nel corso del tempo, sono state sempre nascoste dalle varie autorità della Chiesa cattolica. Questi giornalisti vogliono portare a galla questa scomoda verità per farla conoscere ai media e al mondo. Il gruppo è pronto a lavorare per rendere giustizia alle vittime degli abusi di alcuni sacerdoti di Boston. La squadra Spotlight è determinata a raggiungere il proprio obiettivo, nonostante sia consapevole dei rischi che a cui si va incontro quando ci si mette contro un’istituzione molto grande e potente, come quella della Chiesa. Nel momento in cui lo scandalo scoperto dagli uomini di Marty Baron diventa pubblico, il cardinale Bernard Francis Law viene rimosso dal suo incarico a Boston, e trasferito dunque alla Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, che è una delle più importanti al mondo. Questa pellicola termina con una serie di scene, in cui verrà riportata una lista di posti in America e sparsi per il globo, dove i vari sacerdoti si sono macchiati della colpa di aver commesso degli abusi sessuali nei confronti di gente innocente.

