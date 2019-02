Intervista a Francesca Costa, mamma di Zaniolo/ De Devitis, Le Iene: “Ho sbagliato”

Si torna a parlare dell’intervista a Le Iene di Francesca Costa, mamma del gioiello di casa Roma, Nicolò Zaniolo. La messa in onda della chiacchierata fra il giocatore, la madre e il giornalista di Mediaset, De Devitis, ha creato un putiferio, visto che è stata accolta in maniera stizzita dallo stesso gioiello giallorosso, che non voleva che andasse in onda, e anche il montaggio “strano” è stato ampiamente criticato. Oggi ha parlato a TeleRadioStereo lo stesso inviato de Le Iene, che ammette di aver sbagliato: «Viene meno ogni discorso quando insulto la madre. Ci sono degli ordini di scuderia che sono imprescindibili, cerco di portare i miei valori e stavolta ho sbagliato. L’ho fatta fuori dal vaso». De Devitis aggiunge e ribadisce: «Ho sbagliato, ci sono tante cose dietro, c’è un gruppo che lavora, non è una giustificazione, ma il mettere davanti il fatto che le Iene sono così, passa in secondo piano. Più che chiedere scusa, ripeto l’ho fatta fuori dal vaso, ho 28 anni e non 40, sbagliando s’impara e questa roba me la porterò dietro come bagaglio personale».

INTERVISTA LE IENE A MAMMA ZANIOLO, DE DEVITIS “HO SBAGLIATO”

Il giornalista che ha realizzato l’intervista ci tiene comunque a sottolineare il fatto di averci voluto mettere la faccia: «La presunzione e la “paraculaggine” non mi contraddistinguono, io sono qui per prendere le mie responsabilità, avrei potuto stare zitto e invece sono qui in una radio romana alla gogna, sai bene tutte le minacce che mi sono arrivate ma lasciamo stare. Sono qui per chiedere scusa, con un ma. Io cercherò innanzitutto di risolvere questo». Il deejay di Trs intende comunque precisare che le accuse gli sarebbero state rivolte indipendentemente dal fatto che avesse trattato in maniera discutibile un calciatore romanista, milanista o interista: «Si, è giusto – aggiunge e conclude l’uomo de Le Iene – Sono stato obiettivo, ho sbagliato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA