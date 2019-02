Isola dei Famosi 2019/ Fogli vede la moglie e finisce in nomination, Bettarini fuori

L’Isola dei Famosi 2019 continua a fare “sonnecchiare” il pubblico. Ieri sera è andata in onda in diretta su Canale 5, la sua sesta puntata che, nonostante le premesse, non ha fatto esplodere nessun caso in particolare. Yuri Rambaldi dopo essere stato eliminato, si è palesato in studio accolto dalla Gialappa’s Band. Al termine del primo televoto, Giorgia Venturini ha dovuto abbandonare il gioco, lasciando da solo Kaspar Capparoni nella sua seconda isola, preferendo tornare in Italia. Dopo un televoto lampo con protagonisti Stefano Bettarini, Sarah Altobello, Aaron Nielsen e Jo Squillo, l’ex marito di Simona Ventura ha dovuto lasciare, decisamente incredulo per avere perso contro gli altri naufraghi. Lui invece, al contrario di Giorgia, ha voluto rimettersi in sfida e così, nel corso della settimana il pubblico dovrà decidere se premiare lui oppure far proseguire l’avventura in solitaria a Kaspar. Al nuovo televoto ci sono finiti Riccardo Fogli, le sorelle Virginia e Victorija Mihajlovic e il semisconosciuto Luca Vismara.

Isola dei Famosi, il riassunto della sesta puntata

Proprio il leader della puntata, Ghezzal, ha deciso di mandare al televoto insieme agli altri due, anche Luca, ex voce di Amici. L’ex calciatore, con l’arrivo in Honduras di Ariadna Romero, si è “ringalluzzito”, riacquistando le forze per impadronirsi della fascia rossa da leader dell’Isola dei Famosi 2019. Proprio la cubana, durante la puntata è stata “scaricata” dal calciatore che diceva di frequentare poco prima di entrare a far parte di questa nuova avventura televisiva. Secondo le dichiarazioni riportate da Spy, Francesco Acerbi, calciatore della Lazio e della nazionale, ha preferito interrompere qui la loro conoscenza. Niente di fatto nemmeno con Riccardo Fogli. Dall’Italia dicevano che la moglie gli aveva fatto le corna ma lui, non ha creduto ad una sola parola. “Mi fido ciecamente di lei” ha risposto. Poi ha potuto riabbracciare Karin Trentini, volata in Honduras per poterlo rincuorare. Tutto è bene quel che finisce bene…

