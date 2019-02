Loretta Rizzotti/ Video, “Mi piace il lavoro di squadra” (MasterChef Italia)

Loretta Rizzotti, architetto di 51 anni, ha dimostrato il suo amore per la cucina nell’ultima puntata di MasterChef andata in onda il 14 febbraio. La gara è iniziata, infatti, con una prima sfida molto impegnativa,la mistery box. In 45 secondi Loretta e gli altri aspiranti chef hanno dovuto sceglie utensili e ingredienti per la preparazione di piatti a sorpresa. La prova voleva testare la capacità dei concorrenti di razionalizzare tutto il necessario in cucina mantenendo calma e sangue freddo. La prova è stata vinta da Guido che ha avuto la possibilità di assegnare il piatto da preparare, dolce o salato, ai suoi compagni di avventura. Loretta, insieme a Verando, Salvatore, Tiziana, Anna, Federico, Valeria e Giovanni, ha dovuto preparare un piatto salato a base di cioccolato e pane.

Loretta Rizzotti al lavoro con Anna

Settimana scorsa la prova in esterna di MasterChef Italia si è tenuta al castello di Grinzane Cavour, che assieme ai paesaggi viticoli di Langhe, Roero e Monferrato è stato riconosciuto come Patrimonio mondale dell’Umanità dall’UNESCO. Samuele, migliore dell’Invention Test, ha scelto di guidare la squadra blu, composta da: Guido, Loretta, Gilberto, Vito, Verando, Salvatore e Anna. “Mi piace il lavoro di squadra, sono convinta che ognuno dia il meglio di sé per raggiungere l’obbiettivo comune. E anche questa volta ce l’abbiamo fatta alla grande”, ha scritto Loretta su Instagram. La squadra blu ha infatti vinto la prova, grazie anche al dolce preparato da Loretta e Anna: “L’importanza delle dosi… proporzioni, equilibrio e soprattutto il numero corretto di porzioni! Ovviamente calcolando qualche bis visto che il nostro bonnet sarà buonissssssimo”, ha scritto l’architetto sui social.

