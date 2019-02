Masterchef Italia 2019/ Diretta e eliminati 21 Febbraio

Masterchef Italia 2019 è ormai entrato nel vivo. Per i concorrenti ancora in gara, il tempo dei giochi è finito. Nella cucina più famosa d’Italia si fa sul serio e nella nuova puntata in onda oggi, giovedì 21 febbraio, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e su Sky On Demand e NOW TV, le prove che dovranno affrontare gli aspiranti cuochi saranno davvero complicate. Come sempre, infatti, i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Giorgio Locatelli osserveranno tutto dei concorrenti: dalla preparazione alla presentazione del piatto fino alla degustazione. Solo i migliori riusciranno a conquistare la fiducia dei giudici e a continuare la loro avventura nella cucina di Masterchef Italia 2019. Dopo Tiziana Positano e Gerry, dunque, chi sarà eliminato?

MASTERCHEF ITALIA 2019: LA PROVA IN ESTERNA

Una delle prova più amate dal pubblico di Masterchef Italia 2019 è sicuramente la prova in esterna. Nella quinta puntata, gi aspiranti cuochi e i giudici hanno lasciato la cucina di Masterchef per recarsi nel Castello di Grinzane Cavour, nelle Langhe. I concorrenti si sono così messi alla prova con vino e tartufo bianco, due prodotti tipici della zona. Dove si svolgerà, invece, la prova in esterna di questa sera? I concorrenti, ma anche i giudici, vivranno un momento davvero emozionante preparando un pranzo per 60 ospiti con l’aiuto di quattro ragazzi down che parteciperanno alla prova in occasione dei festeggiamenti per il 40° anniversario dell’Associazione Italiana Persone Down.

LE PROVE DEL 21 FEBBRAIO

Come ogni settimana, anche questa sera, la prima prova che gli aspiranti cuochi dovranno affrontare sarà quella della Mistery Box. Se la settimana scorsa è stata messa alla prova la capacità organizzativa dei concorrenti, cosa accadrà questa sera? Quali ingredienti misteriosi saranno protagonisti dei piatti che dovranno preparare i cuochi? Partendo da alimenti ammaccati o dall’aspetto non particolarmente gradevole, i concorrenti, nella Mistery Box di questa sera, dovranno dimostrare di essere in grado di preparare un piatto gourmet anche con ingredienti non di prima scelta. Seguirà, poi, l‘Invention Test che metterà alla prova la fantasia e la creatività degli chef. Nella scorsa puntata, i concorrenti hanno dovuto rivisitare i sapori più classici e succulenti della cucina italiana. Questa sera, invece, cosa dovranno affrontare? Gli aspiranti chef, nel corso della prova, tireranno fuori antipatie e simpatie con la speranza di portare a casa premio da 100.000 euro in gettoni d’oro e la possibilità di realizzare il proprio primo libro di ricette.



© RIPRODUZIONE RISERVATA