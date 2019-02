NADIA BENGALA/ “Belle sui social ma poi dal vivo sono diverse” (La Vita in Diretta)

Nadia Bengala è stata la prima Miss Italia eletta col televoto. «Ho un ricordo bellissimo, è stata una grande emozione, ma anche inaspettata. Non pensavo di vincere. Stavo già andando in camerino quando eravamo in sei», ha dichiarato a La Vita in Diretta. Per lei era semplicemente un gioco: «Da una parte c’è il sogno, dall’altra la vivevo con distacco e tranquillità». Nadia Bengala fu protagonista di una polemica, perché all’epoca aveva 26 anni, e il limite di età era fissato a 25. «Forse non si aspettavano neppure loro in giuria quel distacco al televoto, c’era un divario incredibile. Non potevamo non farmi vincere». In studio si è parlato anche dei social: «Bisogna usarli bene». E sul nuovo ruolo di influencer: «Ha il suo perché, ma non si può mai sapere… Ci sono ragazze meravigliose che di persona sono molto diverse. Ci sono facce costruire per far bene sulla foto, poi in realtà sono diverse». (agg. di Silvana Palazzo)

NADIA BENGALA A LA VITA IN DIRETTA

Nadia Bengala ospite de “La Vita in Diretta” nella puntata di oggi, 21 febbraio 2019. Un ritorno per Miss Italia ’98, visto che è stata diverse volte ospite opinionista del programma di Raiuno. Molto è cambiato per lei rispetto agli esordi nel mondo dello spettacolo. Ne ha parlato nelle scorse settimane in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Spettacolo. «All’inizio ero considerata una bella ragazza e basta. La mia soddisfazione, ancora oggi, è che nel tempo le persone hanno compreso e sono riuscita a far vedere e trasmettere di me, quello che va al di là, oltre l’immagine della bella ragazza». La showgirl e attrice si dice fiera di essere vista in modo differente dal prototipo di quell’ambiente. «In fondo sono rimasta sempre una brava ragazza. Ci sarà poi sempre la critica, e ci mancherebbe, ma nel complesso resta di me un’immagine positiva». Nadia Bengala ha recitato in differenti ruoli, ma quello che la soddisfa deve ancora arrivare. «Da persona positiva penso che le cose migliori sono sempre quelle che devono ancora venire».

NADIA BENGALA: “MI SONO FERMATA PER DEDICARMI A MIA FIGLIA MA ORA…”

Questo è un momento positivo per Nadia Bengala. Ne ha parlato la stessa showgirl e attrice a La Gazzetta dello Spettacolo nelle scorse settimane. «Devo dire che in questo momento ho diverse proposte, sto leggendo vari copioni sia di cinema che di teatro, vediamo». E infatti le piacerebbe recitare in teatro. Spera in «un ruolo intenso ed importante o anche interpretare un personaggio in un film bello il cui ruolo mi piaccia profondamente». Non nasconde il desiderio di fare qualcosa all’estero, anche se ha già girato il mondo con Rai International. «Poi avendo avuto una figlia mi sono fermata ed ho deciso di dedicarmi prima a lei, perché era piccola ed aveva bisogno di me e della mia presenza». La recitazione resta una scelta precisa per Nadia Bengala: «Quando ero piccola, già a 6 anni, avevo le idee chiare e volevo fare l’attrice. Per me era, ed è ancora oggi, un modo per esprimere delle emozioni che all’epoca vivevo ma che non avrei mai espresso agli altri, per pudore. Con la scusa di recitare invece ho avuto la possibilità di esternare queste emozioni».



