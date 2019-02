Natalia Paragoni/ Video Uomini e donne, Ivan la attacca: “Forse tieni al programma..”

E alla fine Natalia Paragoni ha davvero mollato Ivan Gonzalez a favore di Andrea Zelletta, nuovo tronista. La bella corteggiatrice arriverà nella nuova puntata del trono classico di Uomini e donne con un piccolo abitino giallo e si avvicinerà ai troni ma baciando proprio tutti e due i ragazzi lasciando capire subito di essere uscita con Andrea. Lo spagnolo non nasconderà la sua delusione e nel video anticipazioni della nuova puntata (che potete vedere cliccando qui) si nota subito. Come se la sua espressione non bastasse, Ivan attacca la sua corteggiatrice e le fa notare che fino a qualche giorno fa era pronta a giurare di provare qualcosa di importante per lui e di tenere al loro rapporto, e adesso? Lei esce con Andrea e non solo si trova bene ma accusa Ivan e si dice pronta a lasciarlo andare visto che “vicino a lei c’è spazio solo per un uomo molto deciso e determinato” e non per il contrario.

LA DECISIONE DI NATALIA E LE PAROLE DI IVAN

Ivan Gonzalez mangerà la mela e butterà giù il boccone amaro ma in studio non mancherà la discussione tra i due fino a che proprio lo spagnolo non accuserà Natalia Paragoni di essere molto interessata al programma e non di certo a lui. Forse perché la scelta si avvicina lei ha preferito fare un passo indietro per non essere costretta a tornare a casa? La scelta di Ivan è programmata per il prossimo 1 marzo in tv e proprio il prossimo fine settimana toccherà a lui registrare la scelta e le esterne in villa. Come andrà a finire per Natalia Paragoni? Alla fine deciderà davvero di scegliere di tornare da Ivan o continuerà a conoscere Andrea? Sembra che dopo il bacio con Ivan la corteggiatrice non abbia mandato giù la sua reazione accusandolo di aver sminuito tutto, sarà questo che l’ha fatta spazientire?

© RIPRODUZIONE RISERVATA