Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 21 febbraio 2019: i segni al top

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 21 FEBBRAIO 2019

L‘oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, 21 febbraio 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sull’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere ora da vicino quanto raccontato segno per segno. Il Sagittario in questo periodo è scontento e distratto, bisogna cercare di stare tranquilli e non fare troppe cose contemporaneamente altrimenti si rischia davvero di avere molti problemi. Il Capricorno ha una giornata interessante ma ci sono problemi nelle relazioni sociali e in famiglia ma non per colpa del segno stesso. Ci si deve difendere dalle persone a cui si tiene che potrebbero trovarsi in difficoltà estrema. Non manca l’energia e la voglia di combattere, per questo non si molla mai nemmeno nei momenti più complicati. Forse è il caso di prendere coraggio e forza per cercare di reagire contro persone che cercano di mettere bastoni tra le ruote. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

LEONE IN CERCA DI ASSETTO, SEGNI FLOP

Ora è giunto il momento di analizzare da vicino quei segni zodiacali che si possono considerare flop per la giornata di oggi, seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. I Gemelli sono stanchi anche se sono un segno energico e pieno di risorse. Fin dall’inizio dell’anno l’invito delle stelle è a fare le cose con calma, ma questo non per forza è un obiettivo raggiungibile in maniera semplice. A volte bisogna forzare la mano e prendersi anche qualche rischio. Il Leone è ancora in cerca di assetto, protagonista di un 2019 che non ha regalato molto equilibrio e creato anche qualche preoccupazione. Ora è il momento di gestire le situazioni complicate con tranquillità, senza la pressione di poter commettere un errore con un semplice passo in avanti. Attenzione, perché qualcuno potrebbe trovarsi a chiedere anche qualcosa in più di quello che ci si aspetta. La Bilancia vive un momento incerto, non riesce di accontentarsi di quello che ha e forse a volte commette degli strafalcioni, attenzione a fare tutto con la fretta che è sempre cattiva consigliera.

ARIETE CONCRETO, SEGNI AL TOP

Sempre prendendo l’oroscopo di Paolo Fox come punto di riferimento andiamo ora a vedere quelli che invece sono i segni al top della giornata di oggi, 21 febbraio 2019. L’Ariete è decisamente concreto, pronto a prendere delle decisioni che possono essere interessanti sotto diversi punti di vista. Forse è il caso di arrivare al punto quando c’è voglia di essere pronti a raggiungere i propri obiettivi. Per la Vergine questa è una giornata efficiente, forse proprio per questo si mettono in fila gli obiettivi e si cerca sempre e comunque di centrarli, evitando di prendersi dei rischi inutili. Questo è un momento in cui le cose vanno anche bene, ma attenzione a rischiare di trovarsi di fronte a persone che sentono il peso di quello che si sta per fare e cercano dunque di mettere bastoni tra le ruote. Nonostante il Toro stia attraversando un periodo di grandi polemiche questo è un momento in cui le cose riescono anche meglio di quanto ci si potrebbe aspettare.



